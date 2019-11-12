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「我沒有教肛交」說3遍　保險套老師親上火線回應：喜歡亂說話的人不會加分

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▲因為一門保險套課程，劉育豪被告妨害風化，獲不起訴處分。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

韓國瑜夫人李佳芬昨（11日）公開批評，有朋友告訴她，說校園內小學三年級就教「肛交」，小六就教「性高潮」，她很疑惑學校幹嘛教這個，不實言論引起廣大基層教師不滿，教育部也代為澄清，無論新舊課本都沒有「小三教肛交、小六教性高潮」，曾因為學生提問「保險套」而認真開課回應的教師劉育豪也在臉書生氣發文「老師在講有沒有在聽」，連打了3句「我沒有教肛交」。

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬近日頻頻代夫出征，昨（11日）至屏東參加韓國瑜屏東縣婦女志工後援會成立大會，李佳芬致詞時表示，有朋友告訴她，說校園內小學三年級就教「肛交」，小六就教「性高潮」，她很疑惑「學校教小朋友這些內容做什麼？」不實言論引起廣大基層教師不滿，教育部也代為澄清，無論新舊課本都沒有「小三教肛交、小六教性高潮」，曾因為學生提問「保險套」而認真開課回應的教師劉育豪也在臉書生氣發文「老師在講有沒有在聽」，連打了3句「我沒有教肛交」。

請繼續往下閱讀...

任職國小教師近20年的劉育豪寫下「喜歡亂說話的人，是不會加分的喔」，並重貼2018年澄清自己保險套課程的舊文，表示「教育工作無法迴避學生提問」，當時有學生問他「什麼是保險套？」，他經過仔細思考後，決定實施這堂教學來回應學生的發問，而不是假裝沒有聽見。

劉育豪在備課前事先徵詢家長們的同意，也強調若有家長持不同的想法時可以多做溝通，家長不僅沒有異議還給予鼓勵，感謝他幫忙解決家長不知如何教的難題。劉育豪在備課過程中也做足功課，廣詢衛教專業意見，逐步修正教學的內容與方式。

課堂上他秉持自然不迴避的態度，將重點放在「安全」上面，不讓學生私下嘻笑學習到錯誤的知識，他強調除此以外，沒有教過別的，當然更未教授所謂「肛交」。

 


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