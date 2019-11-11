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台中東協廣場火警喚起「幽靈船」記憶　周遭飯店業績慘下滑逾3成

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▲台中東協廣場5日地下室發生火警，火勢迅速受到控制撲滅。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中東協廣場5日地下室發生火警，火勢迅速受到控制撲滅。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市東協廣場5日地下室起火，現場濃煙四竄，所幸火勢很快受到控制，沒有造成人員傷亡，但因為這場火警，讓20多年前廣為人知的都市傳說「幽靈船」再度引起網友提起而引發熱議。在網友議論紛紛同時，卻也造成了周遭飯店的訂房率下降。據了解，有業者表示，因為這起火災，許多民眾打電話退房，業績至少掉了3成，他無奈表示，現在公安消防等檢查比以前嚴格，還請民眾不必驚慌。

東協廣場前身為「第一廣場」，5日上午發生的火警，竟讓不少民眾又想起1995年的「衛爾康餐廳火災」慘案。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲5日東協廣場火警，讓不少民眾聯想到20多年前的衛爾康餐廳火災慘案。

衛爾康餐廳大火，當時造成64人死亡、11人受傷，案發之後，坊間開始謠傳衛爾康餐廳附近出現「幽靈船」，而有人宣稱，看到了這艘船經過了第一廣場上方，裡頭還承載著亡靈，須載滿100人才會離開。而接下來3年內，台中又陸續發生死亡數超過10人的火災，直到1998年中清路一棟民宅又發生死亡火災，至此，共計107人死於火場，正好與謠傳「幽靈船」須載滿百人的軼聞不謀而合。

5日東協廣場火警後，引起網路熱議，有網友表示，「20多年後，幽靈船又再度啟航了嗎？」，更有網友說，「燃起台中人24年前的恐懼」；沒想到，在網友討論的同時，周遭的飯店業績卻因此掉了3成以上，據了解，有業者表示，因5日火警影響，最近一週不斷有民眾打電話退房，生怕火災再度發生，也對「幽靈船」傳說心有餘悸。

受到火災牽連，業者無奈的表示，時至今日，公安、消防等檢查已經比以往都嚴格許多，請民眾不必驚慌，也不須做過多聯想，安心入住。

►生火了！連我媽都用到發光

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