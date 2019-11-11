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關懷老人用路安全　警呼籲長者須著顯眼衣物外出

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▲台中市10月發生2起高齡長者交通事故，均未著顯眼衣物，導致轎車駕駛不及反應發生車禍。。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市10月發生2起高齡長者交通事故，均未著顯眼衣物，導致轎車駕駛不及反應發生車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市10月發生2起高齡長者交通事故，傷重送醫不治死亡，交通警察大隊統計1至10月份高齡者 （65歲以上）發生交通事故死亡人數共計54人，進一步分析，以駕駛機車25件最多、行人21件次多、騎腳踏自行車5件再次多。發生的時段，以上午6至8時、8至10時最多。事故肇事主要原因以未注意車前狀況15件最多、未依規定讓車8件次多，呼籲民眾關懷老人用路安全。

交通警察大隊大隊長林沐弘表示，臺灣進入高齡化社會，高齡長輩隨身體機能反應或視、聽覺的退化，已成為道路上弱勢族群，再者有部分長者對交通規則及號誌或標線認知的不足，常有違規駕駛行為。此時時序節氣已進入秋冬，清晨及傍晚的光線較為昏暗，許多長者有早起或利用傍晚時刻運動的習慣，在路上就很容易發生交通事故。

▲市警局呼籲關懷老人用路安全。

▲市警局呼籲關懷老人用路安全。

台中市政府警察局長楊源明，呼籲駕駛人必須特別留意道路狀況，高齡長者也應改變觀念，於晨、昏出外活動最好穿明亮的衣服或戴反光功能的帽子，讓駕駛人容易看到，如果在巷道、窄路路口、沒有穿越設施的路段，也要多注意觀察左右來車、快速通過，不可違規或任意穿越馬路，才是確保行的安全的最佳法則。希望每個辛苦大半輩子後的長輩們在晚年都能過得健康、快樂，讓大家共同來關懷及疼惜高齡長者。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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