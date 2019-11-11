　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

脖子快砍斷！國中師畸戀13歲女學生...以為被劈腿　狂砍小女友22刀滅門殺全家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲于珊珊遭狠刺22刀喪命，遺體被抬出案發現場。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

1995年12月12日，台北市虎林街某處公寓，一名渾身是血的吳姓男子衝下樓求救，聲稱自己承租的公寓遭陌生男子闖入，連續殺死屋內的于姓一家3人。

警方獲報趕到位於2樓的現場，從門口往房內看，沿路布滿鮮血，牆上也都是血跡，血泊中躺著于氏夫婦及剛讀高中的養女于珊珊，3個人血肉糢糊，已經明顯死亡。

時任台北市刑警大隊鑑識組組長謝松善回憶當時：「凶手真的很殘忍，殺光屋內所有的人，尤其那位于珊珊被砍了22刀，連脖子都要斷了。」

杜漢成殺死于父後，也朝女友于珊珊猛刺22刀。

▲杜漢成殺死于父後，也朝女友于珊珊猛刺22刀。

警方起先一度懷疑房客吳忠虔是凶手。「因為他的說詞和舉止太詭異，還在案發現場待了將近12個小時，所以我們才鎖定他。」謝松善告訴本刊

後來鑑識小組再次回到凌亂的現場，要找尋破案的蛛絲馬跡。謝松善表示：「我們在吳的房間採集到一個滴落型血跡，驗出並非吳的，才確認現場還有另一人。」鑑識人員把血跡與于姓一家人進行比對，皆不吻合，後來在客廳採到一枚關鍵血腳印，腳印大小跟屋內所有人都不同，警方才相信凶手另有其人。

于珊珊遭殺害時，年僅16歲。（翻攝畫面）

▲于珊珊遭殺害時，年僅16歲。

警方抓到杜漢成後，在他身上搜出犯案用的凶刀。（東森新聞提供）

▲警方抓到杜漢成後，在他身上搜出犯案用的凶刀。（東森新聞提供）

警方清查于珊珊的電腦，意外發現她與國中老師杜漢成的不倫戀。原來于珊珊國中一年級時，與老師杜漢成展開師生戀。後來，這段倫戀情曝光，于的養父母發現後，除了禁止他們往來，並扣留杜的教師證，還要求1200萬元封口費，威脅若不給錢就提告，結果因此埋下殺機。

警方追查通聯紀錄，發現在杜漢成與于珊珊最後一通一個多小時的通話後沒多久，于家人便遭砍殺身亡。

謝松善告訴本刊：「我們直覺這起命案跟杜漢成一定有關，於是到他任職的學校找人，結果發現他的鞋子與血腳印尺寸完全吻合，且鞋上還有血跡。」警方找到杜時，他臉上還留著打鬥劃傷的刀痕，身上則搜到沾滿鮮血的凶刀。

凶手的鞋子與命案現場的血腳印吻合，成為警方破案關鍵。（東森新聞提供）

▲凶手的鞋子與命案現場的血腳印吻合，成為警方破案的關鍵。（東森新聞提供）

杜漢成坦誠自己就是凶手，原來杜認為自己深愛的女友移情別戀，並與養父母聯合起來要勒索他，氣急攻心，決定殺了于家全家，尤其于珊珊的刀傷集中在頭、頸部，每一刀都深可見骨，負責鑑識的警官謝松善透露：「于珊珊的脖子都快要斷了！」

殺死于珊珊及于父後，杜漢成並未離開，而是躲在現場，準備等于母回家後一併殺害。天亮後，杜聽到房客吳忠虔的聲音，便趁吳走出房門時，拿著刀子刺向吳，2人隨後發生打鬥，過程中吳一度將杜制伏，並將凶刀搶走。

打鬥過程中，吳也遭砍傷，渾身鮮血，他趁杜漢成不注意時躲回房內。然而杜並未就此罷休，到廚房拿了另一把刀，在于家的客廳等待，等到于母下班一進門，鑰匙都還來不及拔，就被猛刺20刀身亡。

「杜漢成像著了魔似的，殺完人、確認3人都已死亡，才從于家離開，整整在于家待了12小時。」謝松善提到杜的冷血，不禁搖頭感嘆，而杜自知法網難逃，不但承認自己就是滅門血案的凶手，也清楚交代犯案過程、動機。

【滅門師生戀1】國中老師錯愛女學生　爸媽阻撓他怒殺戀人全家

杜漢成遭逮後，竟安穩地躺在警局的沙發上呼呼大睡。（東森新聞提供）

杜漢成落網後，輾轉從警方口中得知，于珊珊的電腦裡寫著，要跟最愛的男人一起遠走高飛，杜才知道自己錯了，他深愛的于珊珊並未移情別戀，反而打算跟他私奔，杜也因此崩潰到無法自己。

1998年最高法院判杜漢成死刑定讞，不久他遭槍決伏法，為這場悲劇畫下句點，直到槍響前的最後一刻，這宗糾葛的愛恨或許還在他腦中迴盪，如果當時能多停一秒、多忍一下，悲劇就不會發生。一段不被祝福的禁忌師生戀，最後賠上了4條人命，代價龐大又沉重。


更多鏡週刊報導
【滅門師生戀2】相愛4年被逼分手　師生不倫戀的代價可買2棟房
【滅門師生戀3】在命案現場躲12小時　房客打了一通電話被當嫌犯
【滅門師生戀4】小女友脖子都快被砍斷　老師渾身血躲學校

ET快訊
休旅車被拖吊　台南女領車見「滿桌子的字」快笑死
脖子快砍斷！國中師畸戀13歲女學生…以為被劈腿　狂砍她22刀
女外送員進門自動上鎖！男客「睡一晚再走」　她嚇回一句脫身
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

家暴夫逼靈前下跪「發誓不拿家產」　妻返鄉探親門鎖全換心寒離婚

萬里自小客擦撞「安全氣囊爆開」！駕駛昏迷　同車好友竟丟包先回家

瑪家夜店頻傳鬥毆　坐落原住民保留地…勒令拆屋還地

酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露　躺民宅外喊救命：叫救護車

新警用機車配置「隱形鏡頭」民憂被開單機率大增！警闢謠：用途不在這

「限玩手機」男童竟離家10小時　凌晨窩公園被尋獲大喊：再也不敢

見國中妹熟睡...狼叔爬上床揉捏！挨告哭求寫「和解書」：拜託念在我對妳不錯

問路人找地址伏襲黑幫　槍手否認被教唆：他問候我爸媽

屏東萬丹廟會遶境爆衝突！白衣人「從馬路叫囂到邊坡」打成一團　網全看傻

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

家暴夫逼靈前下跪「發誓不拿家產」　妻返鄉探親門鎖全換心寒離婚

萬里自小客擦撞「安全氣囊爆開」！駕駛昏迷　同車好友竟丟包先回家

瑪家夜店頻傳鬥毆　坐落原住民保留地…勒令拆屋還地

酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露　躺民宅外喊救命：叫救護車

新警用機車配置「隱形鏡頭」民憂被開單機率大增！警闢謠：用途不在這

「限玩手機」男童竟離家10小時　凌晨窩公園被尋獲大喊：再也不敢

見國中妹熟睡...狼叔爬上床揉捏！挨告哭求寫「和解書」：拜託念在我對妳不錯

問路人找地址伏襲黑幫　槍手否認被教唆：他問候我爸媽

屏東萬丹廟會遶境爆衝突！白衣人「從馬路叫囂到邊坡」打成一團　網全看傻

陳柏惟看「韓國瑜＋張善政」：一個乩童、一個桌頭

用起來水水的！有人習慣「洗碗精加水」他不解　網秒懂困擾：怎麼洗都油

超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

家暴夫逼靈前下跪「發誓不拿家產」　妻返鄉探親門鎖全換心寒離婚

萬里自小客擦撞「安全氣囊爆開」！駕駛昏迷　同車好友竟丟包先回家

瑪家夜店頻傳鬥毆　坐落原住民保留地…勒令拆屋還地

吳宣儀獨住飯店「凌晨突傳按鈴＋搥牆聲」　忍到4點受夠：真的累了，讓我睡吧

賴清德替陳柏惟站台：第一個揭穿韓國瑜挖石油、愛情摩天輪的人

6任男友險斷臂？　白腿妹閨房「養7隻鱷魚」同睡4年…駭人爆血日常曝

尚‧米榭‧巴斯奇亞大作《熾熱的門》將登台！　富藝斯秋拍台北預展亮相

社會熱門新聞

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

【滅門師生戀6】凶宅半夜床會飄浮　G奶女星也住過

遊覽車轉彎撞腳踏車　翁卡車底命危

台中國道火燒山2公頃！恐怖烈焰吞山

退休公務員凌晨上國道　被輾成屍塊亡

爆乳妹算他半價　被射到住院嚇跑

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

瑪莎拉蒂詭遭拖吊！車主怒報警

嗆女友劈腿　男友3000張私密照逼復合

即／三重男當街遭砍衝民宅求救

15歲女友視訊脫衣　男友沒存檔仍GG

過彎撞轎車！騎士一看冒冷汗　大牛後方噴氣...網驚呆

更多熱門

相關新聞

【滅門師生戀6】凶宅半夜床會飄浮　G奶女星也住過

【滅門師生戀6】凶宅半夜床會飄浮　G奶女星也住過

發生在24年前的台北市虎林街滅門血案，附近住戶依舊記憶猶新，一個前途看好的國中老師杜漢成，與自己的學生于珊珊發生畸戀，情至深處，2人發生口角，杜漢成以為女友移情別戀，並與家人共謀要向他勒索1200萬封口費，讓他氣到發狂，闖進于家，砍死全家。

林志玲、Akira「婚紗照現場」疑曝光

林志玲、Akira「婚紗照現場」疑曝光

安以軒兒百日宴請來「國際巨星獻唱」

安以軒兒百日宴請來「國際巨星獻唱」

黑衣男闖球場「降日本半旗」...網怒

黑衣男闖球場「降日本半旗」...網怒

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

關鍵字：

鏡週刊于珊珊杜漢成滅門師生戀

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

Ailee看Amber喇舌「超真實傻眼反應」

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

姜漢娜：我分手了！韓網留言整排王大陸

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面