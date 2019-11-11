脖子快砍斷！國中師畸戀13歲女學生...以為被劈腿　狂砍小女友22刀滅門殺全家

▲于珊珊遭狠刺22刀喪命，遺體被抬出案發現場。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

1995年12月12日，台北市虎林街某處公寓，一名渾身是血的吳姓男子衝下樓求救，聲稱自己承租的公寓遭陌生男子闖入，連續殺死屋內的于姓一家3人。

警方獲報趕到位於2樓的現場，從門口往房內看，沿路布滿鮮血，牆上也都是血跡，血泊中躺著于氏夫婦及剛讀高中的養女于珊珊，3個人血肉糢糊，已經明顯死亡。

時任台北市刑警大隊鑑識組組長謝松善回憶當時：「凶手真的很殘忍，殺光屋內所有的人，尤其那位于珊珊被砍了22刀，連脖子都要斷了。」

▲杜漢成殺死于父後，也朝女友于珊珊猛刺22刀。

警方起先一度懷疑房客吳忠虔是凶手。「因為他的說詞和舉止太詭異，還在案發現場待了將近12個小時，所以我們才鎖定他。」謝松善告訴本刊。

後來鑑識小組再次回到凌亂的現場，要找尋破案的蛛絲馬跡。謝松善表示：「我們在吳的房間採集到一個滴落型血跡，驗出並非吳的，才確認現場還有另一人。」鑑識人員把血跡與于姓一家人進行比對，皆不吻合，後來在客廳採到一枚關鍵血腳印，腳印大小跟屋內所有人都不同，警方才相信凶手另有其人。

▲于珊珊遭殺害時，年僅16歲。

▲警方抓到杜漢成後，在他身上搜出犯案用的凶刀。（東森新聞提供）

警方清查于珊珊的電腦，意外發現她與國中老師杜漢成的不倫戀。原來于珊珊國中一年級時，與老師杜漢成展開師生戀。後來，這段倫戀情曝光，于的養父母發現後，除了禁止他們往來，並扣留杜的教師證，還要求1200萬元封口費，威脅若不給錢就提告，結果因此埋下殺機。

警方追查通聯紀錄，發現在杜漢成與于珊珊最後一通一個多小時的通話後沒多久，于家人便遭砍殺身亡。

謝松善告訴本刊：「我們直覺這起命案跟杜漢成一定有關，於是到他任職的學校找人，結果發現他的鞋子與血腳印尺寸完全吻合，且鞋上還有血跡。」警方找到杜時，他臉上還留著打鬥劃傷的刀痕，身上則搜到沾滿鮮血的凶刀。

▲凶手的鞋子與命案現場的血腳印吻合，成為警方破案的關鍵。（東森新聞提供）

杜漢成坦誠自己就是凶手，原來杜認為自己深愛的女友移情別戀，並與養父母聯合起來要勒索他，氣急攻心，決定殺了于家全家，尤其于珊珊的刀傷集中在頭、頸部，每一刀都深可見骨，負責鑑識的警官謝松善透露：「于珊珊的脖子都快要斷了！」

殺死于珊珊及于父後，杜漢成並未離開，而是躲在現場，準備等于母回家後一併殺害。天亮後，杜聽到房客吳忠虔的聲音，便趁吳走出房門時，拿著刀子刺向吳，2人隨後發生打鬥，過程中吳一度將杜制伏，並將凶刀搶走。

打鬥過程中，吳也遭砍傷，渾身鮮血，他趁杜漢成不注意時躲回房內。然而杜並未就此罷休，到廚房拿了另一把刀，在于家的客廳等待，等到于母下班一進門，鑰匙都還來不及拔，就被猛刺20刀身亡。

「杜漢成像著了魔似的，殺完人、確認3人都已死亡，才從于家離開，整整在于家待了12小時。」謝松善提到杜的冷血，不禁搖頭感嘆，而杜自知法網難逃，不但承認自己就是滅門血案的凶手，也清楚交代犯案過程、動機。

▲杜漢成遭逮後，竟安穩地躺在警局的沙發上呼呼大睡。（東森新聞提供）

杜漢成落網後，輾轉從警方口中得知，于珊珊的電腦裡寫著，要跟最愛的男人一起遠走高飛，杜才知道自己錯了，他深愛的于珊珊並未移情別戀，反而打算跟他私奔，杜也因此崩潰到無法自己。

1998年最高法院判杜漢成死刑定讞，不久他遭槍決伏法，為這場悲劇畫下句點，直到槍響前的最後一刻，這宗糾葛的愛恨或許還在他腦中迴盪，如果當時能多停一秒、多忍一下，悲劇就不會發生。一段不被祝福的禁忌師生戀，最後賠上了4條人命，代價龐大又沉重。



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