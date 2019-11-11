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測試隊員出動效率？　西伯利亞消防隊長6次「午夜縱火」

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實習記者羅明輝／綜合報導

西伯利亞西部哈卡斯共和國 （Khakassia）一座名叫Balyksa的小村莊，從今年8月至10月以來，陸續發生了好幾起火災，由於頻率實在太過頻盤，引起當地警方的懷疑。沒想到經警方調查後發現，這一系列的火災，竟然全都是當地消防隊的隊長所為。他供稱，之所以縱火，是為了測試消防團隊的行動效率。

根據「今日俄羅斯」（Russia Today）電視台報導，警方注意到Balyksa這個人口不到2000人的小村莊中，在前2個月內接連發生了6起火災，經過進一步調查，他們發現這些火災事件全都是有人蓄意縱火導致。

▲ Balyksa村莊2個月來發生6起火災。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

就這樣持續追查之後，警方透過案發現場的監視器，鎖定了嫌疑犯為26歲的男子伊凡（Ivan Schneider）。不過讓人震驚的是，伊凡平時的職業，竟然是當地消防隊的隊長。

伊凡向警方供稱，自己才剛上任3個月，為了測試消防團隊其他成員的行動效率，以及他們能否勝任各種突如其來的任務，因此才會專門挑選在夜晚，也就是消防員們都下班的時間縱火。對此，消防隊的其他成員們都不願多談，只說到「我們不認為這種敗類會是我們的一員」。

▲ 為了測試消防員出動效率，消防隊長竟蓄意縱火 。（圖／Sputnik）

Balyksa村莊位於偏遠地區，與最近的村莊之間也有1個小時的車程，再加上當地大部分房屋都是使用木質材料建成，因此一旦遭遇火災，村民基本上根本求助無門。

一名受害村民表示，「我們鄰居之間都是朋友，不久之前，我才剛拜託伊凡幫忙整修屋頂，對於他做出這些行為，現在我真的不知道該說什麼了…」據了解，目前伊凡已經被因涉嫌5起縱火罪，遭到警方拘留。

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