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港警：擔心配槍遭搶「才連射3發」擊中2青年　「騎車衝撞人群」交警已停職

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▲▼香港11.11發動三罷、黎明行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港今日再爆發多起警民衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部高級警司汪威遜今（11）日下午開記者會回應「三罷」、「黎明行動」一事。港警稱，2名員警上午連開3槍射傷青年，是因為擔心配槍被示威者搶走，只好出此下策；另外，騎著警用機車衝撞人群的交警已經被即時停止所有前線工作。

▲▼香港11.11發動三罷、黎明行動。（圖／達志影像／美聯社）

郭柏聰表示，今早全港有一連串堵塞事件，導致有人受到嚴重傷害，包含今早7點20分，港島東區發生一宗警察開槍事件；事發時，港島交通部同事在東區走廊進行巡邏工作，他們於東區走廊各東行，巡至筲箕灣道太和街時，發現有10至20名蒙面人士在上址阻礙道路，將雜物推至馬路，嘗試阻礙車輛通過，當他們發現警方時，立即離開。

他接著說，當時一名警署警長移除障礙物，有5至6名蒙面人士返回現場，當中起碼一人手持鐵棍，他認為生命受到威脅，於是拔槍戒備，只是蒙面人士並沒有被嚇怕，其中一名白衣蒙面人向前，於是嘗試拘捕他，警長被阻礙，另一名穿黑衣蒙面人士突然出現，他右手有所動作，響嘗試搶槍，同事當時遭遇兩方面威脅，萬一被搶槍，不斷自己安全受危害，其他市民安全也都受危害，於是警長開了一槍，「而這一槍就是擊中這個男子的右腹。」

▼遭到射傷的21歲周姓男子，目前仍處於命危情況。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

▲▼港警開槍擊倒2人。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

郭柏聰再稱，一名紫色衣服及一名黑色衣服的男子，欲上前再搶槍，於是警長又開2兩槍，沒有擊中人。案件共拘捕兩名人士，其中一名人士涉嫌「搶劫警槍」，中槍男於醫院留醫，完成手術，沒有生命威脅；「事件中同事沒有辦法給任何警告，因為過程有如電光火石，發生太快了，他們只能用他們的能力去保護自己與槍枝。」事件中，仍有兩名在逃人士，包括第一名白衣人。

警察公共關係科總警司謝振中則說，今天在葵芳新都會廣場外的道路上衝撞黑衣群眾的交警，目前已被即時停止所有前線工作。他也稱，這名交警當時只是希望把示威民眾和受到襲擊的員警分開而已，藉此驅散人群。據悉，衝撞事故造成2名黑衣人受傷。

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▼港警衝撞示威者。（圖／翻攝自香港臉書論壇）

▲▼港警衝撞示威者。（圖／翻攝自香港臉書論壇）

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