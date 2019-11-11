1111三罷釀流血衝突　林鄭月娥回應：嚴重影響社會秩序

記者曾俊豪／綜合報導

香港民眾今（11日）發起「11.11」三罷行動，示威者多點開花，演變成警民衝突，除了有警察在西灣河向示威者開槍，還有男子被潑灑易燃液體，接著被點火燃燒。香港特首林鄭月娥晚間6時親上火線，在行政長官辦公室地下大堂召開記者會。《ETtoday新聞雲》將直播。

林鄭月娥指出，網民發起的「三罷」運動導致香港社會受到暴力衝擊，包括堵路、縱火等行為，嚴重影響社會秩序，這些肆無忌憚的施暴者必須受到全香港社會的譴責。

林鄭月娥說明，對於近期發生的社會事件，網路上謠言四起，社會大眾應該注意政府的澄清公告，切勿輕易相信網路上的謠言。她強調，近期的暴力行為可能導致嚴重傷亡，例如網民從高處拋物、雜物堵路、投擲汽油彈等行為，都可能造成人命的危害。

林鄭月娥指出，近期事件的本質是破壞，可能導致香港社會踏上不歸路，包括西灣河中槍的學生、馬鞍山天橋上被潑易燃液體點火的中年男子，這些暴力行徑都令人髮指，尤其是後者，「是活生生地放火燒一個人，大家在網上可睇得一清二潔。」林鄭月娥說明，若是這些行為再持續下去，會令香港人開始膽怯，甚至會不敢上街。

▼林鄭月娥11日進行直播。（圖／翻攝自香港特區政府官網）



林鄭月娥說明，無論網民對特區的管治有何看法，首先要進行的就是停止暴力行為，讓香港社會恢復平靜，希望眾人能努力保持冷靜，離開暴亂的地方；暴力只會衍生更大的暴力，持續升級的暴力只會引發悲劇，「一定不會爭取到口中爭取的政治訴求。」

1日的「黎明行動」衝突愈演愈烈。馬鞍山一名男子在西沙路6號海柏花園附近天橋上，與人爭執後被黑衣人潑易燃液體，下秒慘遭點燃成火人，隨後被送往威爾斯醫院深切治療部接受治理。警方目前將此案暫列襲擊，並派警員封鎖現場進行調查。

綜合港媒報導，事發於12時52分左右，警方接獲多人報案指西沙路行人天橋上一男子被襲後著火。網上流傳片段顯示，12時48分這名身穿綠色上衣的男子與其他在場人士爭執拉扯、互相對罵，隨後稱被打一拳，便氣憤喊「一起殺了我呀」、「全部都不是中國人」，隨後遭到在場人士反嗆「返大灣區」。期間，他頭部流血，有人替他擦拭。

此外，針對上午有員警開槍射傷青年，香港港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部高級警司汪威遜下午開記者會回應。

港警稱，2名員警上午連開3槍射傷青年，是因為擔心配槍被示威者搶走，只好出此下策；另外，騎著警用機車衝撞人群的交警已經被即時停止所有前線工作。