香港醫管局：「三罷」至少49人送醫…最小僅11歲　中彈青年、火人命危了

▲遭到警方開槍的21歲男子以及遭點火的57歲男子都處於命危狀態。（圖／翻攝自香港臉書論壇）

記者朱世凱／綜合報導

香港網友今（11）日上午發動「三罷」（罷工、罷課、罷市）和「黎明行動」，導致多個地區發生激烈衝突。醫管局表示，截至11日下午2時，全港有49名傷者送院，年齡介於11至61歲之間，其中有2人處於命危情況，包含21歲中槍男子，以及在馬鞍山被潑「易燃液體和點火」的57歲男子。

醫管局表示，21歲中槍男子目前已被送往東區醫院，57歲遭點火的男子則送至威爾斯親王醫院，兩人的情況仍然十分危急；此外，亦有3男1女在今天的活動中受到重傷。

綜合港媒報導，「黎明行動」開始後，示威者就在香港多區港鐵鐵道及主要道路堆放雜物、設置路障，造成港鐵部分路線暫停行駛、多個路段的車流壅塞。約在上午7點21分左右，西灣河2名身穿黃背心的員警便向突然接近的2名青年連開3槍，導致21歲周姓男子中槍命危。

▼21歲男子中槍後濺血倒地；57歲男子渾身燒傷等待救援。（圖／翻攝自香港臉書論壇）

消息指出，周男右腹中槍，子彈卡在背脊，嚴重傷到肝、腎臟，右腎完全撕裂及嚴重出血，右肝葉撕裂和肝的門靜脈被壓破，嚴重出血。他接受手術後，仍情況危殆，腎臟有可能要切除。

另外，馬鞍山也有一名男子在西沙路6號海柏花園附近天橋上，與人發生口角爭執後被黑衣人潑易燃液體，之後又被點火燃燒成火人，導致身體多處受到嚴重燒傷，緊急送醫治理。警方目前將此案暫列襲擊，並派員警封鎖現場進行調查。

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