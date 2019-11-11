影／天橋上與示威者理論！綠衣男突遭「全身淋易燃液體」...下秒引燃成火人

記者鄭思楠／綜合報導

香港有網民發起11日「黎明行動」，衝突愈演愈烈。馬鞍山一名男子在西沙路6號海柏花園附近天橋上，與人爭執後被黑衣人潑易燃液體，下秒慘遭點燃成火人，隨後被送往威爾斯醫院深切治療部接受治理。警方目前將此案暫列襲擊，並派警員封鎖現場進行調查。

綜合港媒報導，事發於12時52分左右，警方接獲多人報案指西沙路行人天橋上一男子被襲後著火。網上流傳片段顯示，12時48分這名身穿綠色上衣的男子與其他在場人士爭執拉扯、互相對罵，隨後稱被打一拳，便氣憤喊「一起殺了我呀」、「全部都不是中國人」，隨後遭到在場人士反嗆「返大灣區」。期間，他頭部流血，有人替他擦拭。

▲一名男子馬鞍山被人襲擊，身體著火。（圖／翻攝自香港臉書社團）

這時，一名身穿黑色衣褲帶口罩男子突從人群衝出，向綠衣男淋潑疑易燃液體，其後點火，使對方全身着火。傷者迅速脫掉上衣，讓火自行熄滅。現場人群見狀紛紛逃避，也有人試圖追向縱火兇徒，沿途大叫「別走啊你」，但片段未有顯示在場人士是否成功制服該名黑衣兇徒。

據了解，事發前因有示威者進入港鐵馬鞍山站大肆破壞，綠衣男疑因不滿車站被破壞，與在場黑衣人拉扯，其後便追逐到事發天橋上，又與在場人士發生口角。

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