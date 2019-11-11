小大一時愛買！她抱不適合衣服分送　街友阿姨淚謝…曝寒冬煩惱：沒錢買

▲原PO把一些不適合自己的衣服拿去送給街友。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「如果有不用的衣服」，一名女網友貼文，說她剛上大一的時候，網購了很多購物APP上面的衣服，「品質真的不敢想，追求流行買了很多錯誤又不適合自己的衣服」，某些品牌的衣服還會有人收倒還好，但剩下沒人收的也不好意思送人，但自己又捨不得丟，覺得都是錢，穿出去覺得羞恥，也已經有點荷葉邊了。

這位女網友在《Dcard》貼文，說她之前曾在女孩板發問，不要的衣服要怎麼辦，有人是捐舊衣回收箱、孤兒院，接著她透露自己的選擇，「大家如果嫌太遠，其實可以送給街友，我送了幾件雖然袖口有點鬆掉，但整體還行的外套給在北車的街友。」原PO直呼，送衣服的時候，每個收到的人都超感謝她，「可能是我們不要的衣服，對她們來說是接下來冬天的寶貝。」

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原PO表示，當時還有一個阿姨本來想握她的手，「她說她髒就不碰了，她還想要拿身上的沒多少的零錢去附近的超商買飲料給我」，讓女網友很感動。阿姨還告訴原PO，去年冬天比較熱，躲一躲就過了，「今年冬天她覺得可能會冷，不知道怎麼辦，錢也不夠買。」

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▲冬天要到了，原PO透露街友阿姨很擔心今年衣服不夠。（示意圖／Pixabay）

女網友就說，「大家如果有真的不要的衣服，甚至衣服有些許破損的，都可以洗乾淨拿去給街友」，認為這些衣服與其當成垃圾，不如給正在煩惱冬天的人，讓那些布有再被需要的可能，「而且他們真的會很珍惜（因為我之前給的衣服到現在還看到有一個阿嬤還穿著。」最後原PO直呼，「冬天到了，是買衣服的季節，衣櫃放不下這是一個好的方法解決～順便積陰德。」

看到貼文後，網友就紛紛留言大讚，「這社會上還有像你這樣溫暖的人真好」、「你好溫暖，看了心情好好」、「感謝你讓我知道還有這種管道，我從來沒想過可以捐給街友。」

還有人表示，「如果有真的超級不行也可以考慮送去中途之家啊～貓咪狗狗冬天應該也很需要的」、「現在街友比較缺的應該是男性的衣服褲子之類的，街友的比例男性偏高，女生又比較愛買（？）所以常常社福團體收到的衣物都是女生的，其實如果有男性的可以捐會更好」、「如果衣物破損，你自己都不會穿出門，就不要捐給人，請捐給動物。我會捐給人的都是買了不合適，穿一兩次不合適，或者不喜歡的。」

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