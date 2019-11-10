想換iPhone電池！工科男友買DIY包…一換起火「房間狂冒煙」　結局GG：RIP

▲原PO的工科男友自己換手機電池。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

手機電池出問題的時候，有些人會選擇自己上網買電池更換，一名女網友就發文，用親身經歷勸大家「真ㄉ不要自己換電池」，透露工科男友打算DIY換電池，原本一切很順利，沒想到一個瞬間，手機直接起火燃燒，讓家裡煙霧瀰漫，最後還只能幫手機RIP，「可憐ㄌ手機，來生再好好疼你」。

這位女網友在《Dcard》貼文「真ㄉ不要自己換電池」，文中表示，原本她和男友都是用iPhone 7plus當成情侶機，後來i11出了她就先換新機，男友因為很節省，覺得手機還可以用就沒有換。原PO透露，因為男友喜歡打手遊，但最近打沒多久，手機就很燙，她就勸男方去換電池，不然直接換i11繼續情侶機也可以。

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▲原PO男友買了網路上換手機電池的DIY包。（圖／翻攝自Dcard）

結果男友卻發揮了工科精神，直接上網訂電池打算DIY，「好，快轉到今天下午，他認真的看著YOUTUBE學怎麼拆解手機，原本一切是hen順利ㄉ，結果一個瞬間，手機直接起火燃燒，家裡整個煙霧瀰漫～我們開始fun～」原PO和男友也趕緊開電風扇把煙霧吹散。

▲這陣煙也太恐怖了吧！（圖／翻攝自Dcard）

等手機散熱後，原PO男友就得到一支「手機屍體」，只能幫它「RIP」、「早知道先幫你備份ㄌ……」原PO也直呼，「可憐ㄌ手機，來生再好好疼你，穴穴男友，第一次親眼看到iPhone內部！」最後還用標註寫下「錢真的不能亂省」、「想換手機就直接講咩！」

▲原PO和男友只能幫手機RIP。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴留言，「我男友也是這樣，說什麼不自己換對不起工科的自己，結果隔天我們人在挑他的新手機，乾」、「看完這篇文我要極力去阻止我那每天看拆手機組手機影片的我爸了」、「究竟男友是在換電池還是在裝炸彈呢？」

不過也有網友提醒，「以後要換零件建議還是請專業的啦！因為家裡做手機維修，曾看到很多客人自己拆就把排線拉壞之類的，蠻危險的，還好你們都沒事><要小心一點哇」、「我沒記錯的話那個電池沒弄好是會爆炸的欸！還好你們沒事」、「非常不建議自己拆手機……現在的手機在工具不足的情況下非常難拆，很容易拆壞，或是無法完美裝回去。」

►天啊~小棕瓶終於......

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