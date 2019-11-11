許姓友人自我介紹：言午許！O姓妹子想1秒「門ㄠㄠㄐㄐ」　全名一曝網笑炸　

▲許是「言午許」，那關是……？（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人會用拆寫的方式來講述自己的姓氏，像是「木子李」、「雙木林」等等。一名女網友日前看到朋友的IG動態，忍不住分享到《Dcard》上，原PO在文中表示，她的朋友姓關，關女的朋友則是姓許，這一段對話就是由關許2人展開，對話內容讓網友都笑噴，「這篇有聲音」、「笑死哈哈哈哈哈哈哈！」

女網友看到動態後，就把兩人對話轉貼到《Dcard》，「我朋友姓關，她朋友姓許，某天……」：

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許：為什麼你講你的關是關門的關？

關：阿不然，你的許要怎麼說……

許：言午許啊～

關：那這樣我不是就得說「門ㄠㄠㄐㄐ關」？

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▲原來是「門ㄠㄠㄐㄐ關」啊 XD（圖／翻攝自Dcard）

最後一句話讓原PO瞬間笑噴，「WTF？『門ㄠㄠㄐㄐ關』是X小！超好笑！」事後原PO還更新貼文，「這是那位關小姐和她學妹的對話內容哈哈哈哈」，只見學妹把貼文傳給一位關姓學姐，「學姐妳看」、「姜剛剛傳這個給我看」「然後姜就說」、「那毓X學姐是」、「門ㄠㄠㄐㄐ每ㄊ川X」。

沒想到這位關姓學姐就是當事人，「你知道」、「那個是」、「我說的嗎……」、「這個限動是我發的」，透露是她同學覺得這個對話很好笑，才PO在Dcard。

▲關學姐本人現身，還欣然接受自己是「門ㄠㄠㄐㄐ每ㄊ川X」。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，網友紛紛玩起自己的姓氏，「您好我是束刀貝賴小姐，好像聽起來有武術感」、「十一田共戈……敝姓戴，很高興認識你」、「卓，桌子去掉兩隻腳」、「廿一田八黃」、「草魚禾蘇。」還有人笑噴直呼，「你在問那個問題ㄉ時候有想過不然他要怎麼說嗎」、「這篇有聲音。」

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