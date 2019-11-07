玩寶可夢Go掰咖！老媽養傷轉戰「精靈xx」又沉迷　下場超慘...網笑翻

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▲網友家中長輩玩寶可夢失神「掰咖」，養傷換另一款照樣沉迷出意外！（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

《精靈寶可夢GO》遊戲上市至今超過3年，在台灣仍有大批愛好者，結合計步和AR的玩法更有一大票長輩玩家。就有網友6日在Dcard發文，分享老媽玩到走火入魔，不小心受傷只能待在家，沒想到心中的「遊戲魂」絲毫不減，孩子為了安全考量，靈機一動解決了難題，過程相當趣味溫馨。

男網友文中表示，觀察《精靈寶可夢GO》中玩家年齡偏高，成為長輩們交友兼運動的另類媒介，例如家中老媽前陣子還特地衝去新北三重的「寶可夢GO Safari Zone」活動，去了2天也花錢買遊戲道具，顯得非常投入。

「果然是老人界的霸主！」沒想到悲劇就此發生，媽媽上個周末去爬山時，自然又開啟了AR模式瘋狂抓寶，卻為了捕獲「椰蛋樹」失神不小心踩空，導致右腳整個拐到「掰咖」了，無法出門繼續從事最愛的活動。

「欸！除了寶可夢還有什麼遊戲好玩？」「你幫我找一個拉（啦），現在不能玩很無聊欸！」在家休養的母親，沒想到躁動的情緒根本停不下來，生活中少了寶可夢完全不知道該怎麼打發時間。

▲馬路上當低頭族，很難注意周遭危險。（圖／記者黃克翔攝）

男網友只好打開Google Play商店，結果就在熱門遊戲排行榜中，正好有款「精靈xx」手遊，雖然根本不知道是玩什麼，反正看到名字有「精靈」就直接下載了交給老媽。「這遊戲怎麼玩啊？要出門嗎？」「抓精靈拉（啦），你自己研究一下拉（啦）！」

時間快轉到了晚上，在客廳的媽媽仍繼續玩著那款遊戲，直到倒垃圾時間，她左手拿手機、右手提垃圾，憑藉超強意志出門順道跟鄰居交流。不料才一下子，他就聽見一聲慘叫，原來老媽太專注遊戲不小心摔倒，這下2隻腳同時受傷了，一款遊戲一隻腳，從掰咖變殘廢，好在送去醫院檢查沒有大礙。

「氣死我了！以後名字有精靈的遊戲一律拒玩！」不過經歷這次事件，媽媽對「精靈」2字徹底有了陰影，晚上原本打算一起看《阿拉丁》最後也作罷，「晚上躺在床上時望著天花板回想這一切，突然覺得真是離奇的一天！」

整段經歷貼出後，逗樂了許多網友，「神燈精靈：可惡的口袋精靈，害我少了兩個觀眾」、「我媽更厲害，扭到還要出門抓」、「沈迷到兩隻腳都扭傷，厲害厲害」、「媽媽太狂了」、「太狂了，感覺會爆！」

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►生火了！連我媽都用到發光