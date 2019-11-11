超美高架樹屋　竹市長和公園化身「森林客廳」

▲新竹市政府今（11）日宣布長和宮旁的長和公園改善工程完工啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（11）日宣布長和宮旁的長和公園改善工程完工啟用，新竹市長林智堅表示，歷史悠久的長和公園已超過28年沒有大規模整修，如今重整為明亮開闊又適合所有年齡層休憩的美麗公園，除了特地保留百年老榕樹、新設遮蔭長廊和高架樹屋等休憩點，也鋪設新竹市第一個環繞整座公園的跑道，希望民眾能在這座「森林客廳」裡放鬆休閒、活動筋骨！

甫獲得全球最大國際景觀組織「國際景觀建築師協會」所頒發的「亞太區景觀建築傑出人物獎」的林智堅，尊重專業且重視美學，成功讓新竹市景觀與建築脫胎換骨。今日在風和日麗的晴空下，林智堅坐在遮蔭長廊與鄰里居民喝咖啡、話家常，並沿環園慢跑道，走到高架樹屋平台瞭望整座公園，並與地景遊具區的孩子們打招呼，邀請民眾一起來體驗這座適合所有年齡層市民休閒的新公園！

「市政工作永遠沒有最好的一刻」，林智堅表示，上任後投入核定總額超過4.4億推動「進擊的公園」，預計活化22座公園，今日啟用的第18座長和公園，從81年落成後超過28年沒有大規模整修，公園附近有新竹知名媽祖廟「長和宮」及許多著名小吃，但過去設施老舊、缺乏整修，市府向內政部營建署爭取到補助計畫，投入總工程經費1457萬元，整平鋪面、新設地景式遊具、並設置新竹市第一個在公園裡的跑道，讓大朋友、小朋友都可以來公園休閒運動。

新竹市政府城銷處表示，長和公園是因地緣關係，是附近居民交流集會的好所在，但公園從81年建成後就沒有大規模整修過，設施已老舊、植栽疏於整理，樹木的浮根也導致地磚凸起、鋪面破裂，對行人並不友善，因此整修後將以全新的面貌展現。

城銷處表示，榕樹是長和公園很重要的地方意象，許多居民從小就在大榕樹下玩耍，因此改造時首要思考的就是如何保留社區記憶，並加深居民對這裡的認同。於是團隊決定設立「榕樹公廣場」，並新增花架涼亭及19張休憩座椅等休憩點，以及260m環園慢跑道和籃球場等運動設施，打造讓長者可以悠閒穿梭於林中、青壯年也能跑步鍛鍊體力的「全齡生活圈」。

城銷處表示，長和公園也特地為小朋友打造地景式遊具，更親近於土地、生態、自然，用草坡塑造地形，讓遊戲與地形結合。遊樂設施包含三索平衡木，吊橋、磨石子溜滑梯，並提供新竹市第一座高架瞭望木平台，成為小朋友玩耍時的秘密基地。此外，公園裡也增設無障礙坡道，方便輪椅、娃娃車使用者更易於進入公園，並改善夜間的照明設備，使傍晚後也可以至公園活動。