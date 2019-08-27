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「城市之森」生活藝術節周末登場　三位香山囝仔聯手推藝文盛宴

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▲新竹市長林智堅體驗親子瑜珈的樂趣。（圖／記者李朝煌攝）

▲新竹市長林智堅體驗親子瑜珈的樂趣

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

把握暑假的尾聲，新竹市政府將於8月31日(六)至9月1日(日)兩天，在新竹公園舉辦「城市之森」生活藝術節，以「親切的生活藝術」為概念，與風潮音樂合作規劃一系列生活美學體驗，包括音樂表演、二手書市集、特色市集與工作坊體驗，新竹市長林智堅更在現場體驗親子瑜珈的樂趣，他說這次活動由風潮音樂策展、或者書店規劃曬書市集，或者書店董事長陳添順與風潮音樂創辦人楊錦聰與他都是香山人，更是勇敢作夢、築夢、實踐夢想的人，周末的活動要為市民帶來最精彩的藝文市集與音樂饗宴，讓市民感受幸福與五感大滿足的美感生活。

林智堅分享，新竹公園讓他完成許多人生的夢想，新竹公園與新竹市立動物園讓他勇敢作夢，努力去實踐這個夢想，「風潮音樂的創辦人楊錦聰與或者書店董事長陳添順兩位與我一樣都是香山人，我們更是勇敢的築夢人，努力讓夢想去實現。」他說，遇到困難不放棄，是三人的共同點。

林智堅介紹陳添順以前是科技人，成立基金會後成為道地的文化人，培育在地藝文人才，活化新竹市的老屋，成為藝術家實現夢想的舞台；楊錦聰最早是學交通的，後來成為世界頂尖的音樂人，最早創辦風潮音樂初期遇到很大的逆境，但他不放棄，努力克服，最後將台灣的好音樂帶到世界，也把世界的音樂帶進台灣，林智堅形容他們都與他一樣，有著不放棄的精神，堅持到底就會成功創造幸福。

林智堅還在現場清唱風潮音樂的「春天佇陀位」(春天在哪裡台語)這首歌，他分享，音樂是他與家人生活中非常重要的一部份，特別是風潮音樂清爽愉快的節奏他與孩子都非常喜歡，希望周末的「城市之森 生活藝術節」可以帶給市民一個全新的感受，在忙碌的生活中可以沉澱心靈，一同體會新竹公園改造後的美好。

楊錦聰表示，他是土生土長的新竹人，陳添順更是他的國中同學，可以與老朋友一起合作「城市之森 生活藝術節」讓他覺得非常開心；他提到，新竹公園更是他高中時每天經過的地方，新竹有他成長過程中許多刻骨銘心的回憶，他希望藉由豐富的音樂饗宴回饋給市民與孩子，帶給市民兩天快樂的美好時光。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖表示，「城市之森」活動以音樂展演為主軸，邀請10組國內外知名音樂團體演出，其中包含獲得金曲三項大獎的無伴奏合唱天籟「歐開合唱團」，洋溢草根與人情趣味的跨界樂團「同根生」，爆發力十足的排灣創作女聲戴曉君，影歌視三棲的知名創作歌手舒米恩，還有來自西班牙的「YK奇幻古樂雙人樂團」、新加坡歌手黃湘怡轉型親子音樂的「黃湘怡×遊唱寶貝」、空空把西非擊鼓樂團等，呈現豐富多元融合的藝術饗宴。

除了聆賞草地上的音樂盛宴，六場兼具音樂與生活美學體驗的DIY工作坊更是不可錯過！風潮音樂創辦人楊錦聰將親自帶領觀眾體驗蘇菲旋轉、Shopping Design台灣設計BEST100高鵬翔帶領的「字田植字活字排版工作坊」，還有深受大小朋友喜愛的親子歌唱、親子說故事、親子瑜伽，以及台灣芳療領導品牌「肯園」設計的解壓工作坊，從聽覺、觸覺到視覺、嗅覺，零距離互動體驗方式，引導民眾在遊戲手作的過程中，享受不同的生活樂趣。

城銷處強調，精挑細選的「特色市集」也是活動一大亮點，40攤市集區分成特色美食、音樂潮流、生活創藝，以及由或者書店策展的「期遇-或者二手曬書市集」，除了二手書籍之外，喜愛老搖滾與爵士樂的朋友一定不能錯過的「黑膠唱片」試聽，非常值得民眾來挖寶。「城市之森」活動每天從下午三點開始，一直到晚上八點半，歡迎民眾共襄盛舉，相關資訊請上活動粉專查詢，Facebook搜尋：城市之森生活藝術節。

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關鍵字：生活藝術節, 新竹市城銷處

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