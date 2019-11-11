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華堡優惠搞烏龍！免費送出「薯條＋飲料」　美國漢堡王最大加盟商損失2.5億

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▲▼男子被鎖廁所內1小時，漢堡王賠他終生免費用餐。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲漢堡王提供消費者錯誤的餐點優惠價格，造成集團近820萬美元的損失。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國三大速食品牌之一的漢堡王經常推出優惠餐點，但近日漢堡王最大加盟商「凱洛里集團」（Carrols Restaurant Group）卻因推出錯誤的餐點優惠，讓消費者可以免費拿到薯條和飲料，造成集團近820萬美元（約新台幣2.5億元）的損失。

據《福斯新聞》報導，原本漢堡王計畫推出的華堡優惠價格，是消費者只要花4美元，即可購買2個小華堡、5美元購買2個正常華堡，或是用6美元購買2個雙層華堡，薯條和飲料等配餐則依原價計算。但該集團卻誤將薯條和飲料納入優惠品項內，導致門市每賣出一份套餐，就讓公司平均損失約1.5美元。

▼ 漢堡王華堡餐組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼漢堡王的華堡餐組合。（圖／達志影像／美聯社）

目前，凱洛里集團第二季和第三季的營收已經出現影響，雙重折扣已經導致集團虧損1240萬美元，淨虧損多達820萬美元。凱洛里集團執行長阿科迪諾（Dan Accordino）在第三季財報會議上坦承，「這不是會計問題，也不是系統問題，而是一個錯誤。我們搞砸了，花了不少錢。」

值得一提的是，集團改正優惠組合套餐之後，現階段收入已經逐漸增加。此消息曝光後，意外引起許多網友討論，有人認為沒有搶到優惠套餐很可惜，但也有人認為，說不定是另類的宣傳，「就集團規模而言，820萬美元應該是小事，他們應該可以忍受損失。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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