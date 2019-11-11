微軟 CEO 納德拉：市值是不能拿來衡量成功的海市蜃樓　開始自命不凡就偏離成功的道路

▲微軟市值超越1兆美元，成為全球最有價值的公司 。（圖／記者周康玉攝）

記者謝仁傑／綜合報導

納德拉擔任微軟 CEO 已有 5 年，在他的帶領下，微軟市值超越 1 兆美元，成為全球市值數一數二的公司，但據外媒報導，微軟 CEO 納德拉（Satya Nadella）最近出席紐約市的一次活動中，他說：「拘泥於把財務數據作為衡量成功的指標之一是非常危險的。」

1992年，微軟也曾是全球最有價值的公司，當時納德拉已經在微軟工作。如今，納德拉謙虛看待微軟，他說「身邊的人中有些跟我一樣在 90 年代初就加入公司的人，會覺得『我們一定非常棒！看看我們的市值！』往往，這是下坡路的開始，你開始自命不凡、不再走在真正通往成功的道路上。」

納德拉接受採訪時說道：「那段經歷讓我體悟很深，我們必須從『知道一切』走向『學習一切』。」

納德拉接任微軟 CEO 時，公司正處在一個轉捩點。Google 日益成為搜索和廣告領域的霸主，而蘋果iPhone大賣，反觀微軟的 Windows Vista 操作系統卻不時地遭到批評。

▲微軟現任 CEO 納德拉抱持著謙卑的心態，成功地重塑了微軟的企業文化。（圖／取自Twitter／Satya Nadella）

納德拉接棒後，根據過去的經驗教育，憑藉著對未來的規劃，成功地重塑了微軟的企業文化。他聚焦雲端計算以及平台上的 App和擴增實境（AR），如今這一戰略正慢慢結出豐碩的果實。「我們的目標是針對每一個人，無論你是零售商、製造商還是醫療健康公司，如果他們需要成為一家軟體公司，那我們的任務就是將數字技術商品化。」納德拉說。

微軟的另一個重大勝利是擊敗亞馬遜，拿下五角大廈的 100 億美元契約。根據聯合企業防禦基礎設施（JEDI）計劃，微軟將向美國國防部出售公司的軟體和服務。

微軟理念與川普政府有分歧，微軟的多數員工並不希望公司競標該契約。但納德拉指出，提出反對意見是員工的權利，但「作為一家美國公司，我們希望確保保護我們自由民主的機構，可以訪問公司最先進的技術」，在一次內部的會議上，納德拉曾提到公司高層管理團隊也認為，微軟應該向組織或機構，提供最好的技術。

納德拉還被問到，他對處理繁忙日程有沒有提高生產力的建議。納德拉回答說：「我們常面臨的一個困境是，在該做的事情，和只有你能做的事情之間做取捨。」，「把重心放在只有你能做的事情上，一直是我堅持的一個原則。」

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