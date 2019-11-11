硬抓隔壁女子下體！美男起飛就伸手性騷　美國航空忍不住「提前轉降報警逮捕」

▲女乘客遭男子硬抓下體。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國航空（American airlines）5日發生一起空中性騷擾事件，一名男乘客伸手觸摸身旁女乘客的手臂及下體，嚇得女子告訴空服員，並申請更換座位。最後，飛機因此轉降奧克拉荷馬市（Oklahoma），讓警方在飛機降落的第一時間逮捕男子。

綜合外媒報導，美國航空807班機原本預計從夏洛特城市（Charlotte）飛往鹽湖城（SLC），不料中途變卦。32歲男子詹姆士（James Clayton Cholewinski-Boy）在班機起飛不久後，伸手摸了身旁女乘客的手臂，對方立刻將詹姆士推開，但詹姆士變本加厲，竟然直接抓女子的下體。

女子嚇壞了，推開詹姆士的手並叫他停止他的行為，這時詹姆士才舉起手道歉。隨後，空服員得知事件，將女子及其女兒更換到其他座位，並告知機場。此事爆發後，班機轉降至奧克拉荷馬市，警方也接獲通知，等到班機降落後就逮捕了詹姆士。

▲美國航空立刻轉降奧克拉荷馬市，讓警方逮捕男子。（圖／翻攝自American airlines臉書）

機場警察指控詹姆士疑似酒醉，並將詹姆士轉移給美國聯邦調查局（FBI），依照性騷擾罪名起訴。FBI表示，有被通報的機上性騷擾事件在2014年38件，2017年就增至63件，顯然發生次數增加，並且「可以肯定的說，許多事件沒有被報導」。

報導指出，大多數的性騷擾事件都是過多的觸碰，受害者多為女性及單獨的未成年，然而令人難過的是，民眾對於「機上性騷擾」的意識並不高，「大家都認為飛機是一個安全的地方」。

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