擁核方轟中選會擋「核電延役公投」 怒問蔡政府為何怕民意檢驗？

▲李敏（左二）召開記者會怒批府院黑手介入中選會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長、特聘教授李敏，今（11日）召開記者會怒批府院黑手介入中選會，惡意違法阻擋核電延役公投，宣布已委請律師提出行政訴訟，請求行政法院撤銷中選會駁回現有核能電廠延役公投的違法處分。

李敏今天請來環保署前署長魏國彥到場聲援，魏國彥表示，從環保、氣候變遷角度來看，國際上都有共同做法，台灣近20年來實際行動，適合「核綠並行」，不是哪一種優先或殿後，他強調減少溫室氣體排放就是要核綠並行，不該偏哪一邊。

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李敏說，總統蔡英文當選後，基於「非核家園」的錯誤偏見，透過立法院多數，強行通過114年非核家園的荒謬條款，在公投之後，蔡政府雖勉強依據公投結果刪除電業法第95條第1項，但仍拒絕變更錯誤的能源政策，持續偏重火力發電比例，導致空氣品質不斷惡化。

▲李敏說，實在無法理解蔡政府為何如此懼怕接受公投及民意檢驗？（圖／記者許展溢攝）



李敏委任的泰鼎法律事務所合夥人葉慶元律師指出，「核電延役」公投案，乃彌補政府未尊重「以核養綠」公投結果，未規劃執行現有核能電廠延役之行政作為，屬於重大政策創制，符合《公民投票法》第2條第2項第3款規定。他強調中選會的駁回處分顯然違法。

李敏指出，和其他關心核能議題人士並不氣餒，再提起「核電延役」公投案，不料遭到蔡政府以完全相同的手法，再次駁回核電延役公投案，他反問民進黨在野時不斷強調國民主權、公投直接民權，實在無法理解蔡政府為何如此懼怕接受公投及民意檢驗？