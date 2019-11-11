蔡英文10年獲選舉補助逾4億　呂秀蓮批：劫貧濟富、應修法

▲呂秀蓮。（資料照／記者蔡玟君攝）



政治中心／綜合報導

呂秀蓮10日出席「呂秀蓮與您有約」座談會，表示，希望不論是誰當選總統，都能宣布放棄補助款，更質疑蔡英文自2010年起透過選舉補助一共拿到4億2111萬元，選票公費補助制度根本是劫貧濟富，應該考慮修法。

呂秀蓮舉例，蔡英文於2010年參與新北市長選舉落選，獲得3147餘萬元補助款；2012年參選總統選舉落選，仍取得1億8280萬元補助款；2016年再度參選總統選舉勝選，獲得2億684萬元補助款，合計共領取高達4億2111元。

呂秀蓮指出，這個制度違反民主跟公平的制度，劫貧致富，是很深沈的問題，並非蔡總統的個人責任；也強調，應廢除連任制度，否則不論是誰當選總統，都沒有專心在治理國政，且制度法令不改，就會繼續惡化下去，希望由蔡總統帶頭發動，在最短時間宣布，若當選不領取這個公費。

呂秀蓮表示，「大家都知道蔡英文很有錢」，而蔡英文在2012選總統時發起三隻小豬募款活動，建議把小豬捐款拿來幫助社會上生活較為困難的人，作為脫貧基金，但至今蔡英文一直沒有回應。

此外，呂也也呼籲國民黨總統參選人韓國瑜，以及據傳將代表親民黨出征的宋楚瑜喊話，不論是誰當選總統，都能宣布放棄補助款。

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