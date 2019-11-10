阿扁：張善政當副手可幫韓國瑜加分　蔡英文除了賴清德「沒更好選擇」





▲韓國瑜、張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選進入倒數階段，藍綠兩黨參選人的副手人選備受外界關注。針對有近韓人士透露，國民黨總統參選人韓國瑜的副手就是前行政院長、韓國瑜國政顧問團總召張善政，前總統陳水扁表示，若這是真的，那是對韓國瑜可以加分的好牌，而總統蔡英文除了「蔡賴配」之外，應該沒有更好的選擇。

關於有不少人不相信「蔡賴配」已成局，陳水扁10日表示，他了解的是9月24日在高雄，蔡英文、賴清德雙方就達成「蔡賴配」的共識結論，在那之前雙方的共同朋友都在做撮合的最大努力，也有很好的進展，最後才是男女雙方主角的見面。

陳水扁說，政治不是數學，政治是化學，沒有絕對的SOP 。總統做的決定，秘書長不一定會全部知道，遑論副秘書長或總統辦公室的幕僚同仁，甚或黨政高層。「蔡賴配」的成局，非相關當事人不可能知道整個過程，甚至知其一，未知其二。

另外，針對國民黨2020正副總統搭檔可能是「國政配」，也就是韓國瑜搭配張善政，陳水扁表示，「這對韓國瑜絕對是可以背書跟加分的好牌。蔡英文除了『蔡賴配』，都是院長級的副手，應該沒有更好的選擇了！」

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