「韓張配」成軍！張善政見記者驚訝　蔡賴最快16日高雄同台

記者柯沛辰／綜合報導

2020總統大選18日起受理登記，國民黨總統參選人韓國瑜副手10日率先曝光，確定是國政顧問團總召張善政。至於總統蔡英文拼連任的副手人選，外界普遍看好前行政院長賴清德，但蔡總統語帶保留，最快可能在本周正式宣布。

韓國瑜9日下午參拜基隆媽祖廟聖安宮，透露副手已經確定，而且這個人不僅熱愛中華民國、有責任感，還具備國際觀及治理能力，願意對土地無私付出，過兩天很快大家就會知道答案。他笑說，「總統是禿頭，副手絕不是禿頭，頭髮一定比我多」讓在場所有人不禁莞爾。

▲韓國瑜副手提前曝光，張善政稍早鬆口證實。（圖／記者李毓康攝）

原先韓國瑜競選辦公室預定11日上午10點30分在高雄市黨部召開記者會，正式宣布副手人選。不過，消息提前一天曝光。當時張善政在花蓮壽豐鄉農地忙農事，見到記者上門有些驚訝，除了點頭證實傳聞，也坦言「要來就是會來，就像當初接任行政院長一樣…找我的人認為我最適合，我就接受！」

張善政說，韓國瑜找他當副手，他不敢說已經準備好，但一定會盡力而為，站出來阻止蔡英文連任，畢竟他還有一些政治影響力，不能置身事外。報導曝光後，近韓人士也披露，張善政擁有韓國瑜要求的兩項條件，一是擔任過科技部長、行政院長，有行政歷練；二是國際觀上有Google公司亞洲硬體總監的經歷。

▲張善政產官學方面資歷完備，成為最佳副手人選。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，張善政在產官學三個方面資歷都完整，各界評價都很高，形象頗為親民，若能擔任副手，將能與韓國瑜產生互補作用，大大提升支持度。不過，韓國瑜10日下午出席大使命教會的祈福活動，面對媒體追問「副手是不是張善政？」依舊沒鬆口，只是揮揮手笑說「絕對不是禿頭！」隨後匆匆離去。

張善政1954年生於台北市，籍貫天津，美國康乃爾大學土木環工博士，目前是無黨籍政治人物。曾任行政院長、科技部部長、行政院政務委員、Google公司亞洲硬體總監及行政院國家科學委員會電腦中心主任，是馬政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長。今年8月，張善政成為韓國瑜國政顧問團總召，以200人團隊橫跨經濟、外交、法律及科技等專業領域，協助規劃政見。

▲蔡英文、總統府資政辜寬敏一同出席「守民主護台灣大聯盟」。（圖／記者陶本和攝）

至於綠營副手人選，歷經黨內初選裂痕，如今「蔡賴配」似乎再現曙光。外界認為，賴清德日前赴美替蔡總統助選，2日又與蔡英文同台替民進黨立委參選人林俊憲助選，加上先前挺賴的獨派大老辜寬敏10日號召團結挺蔡，種種跡象似乎都顯示蔡賴已經和解，「蔡賴配」有譜。

蔡英文10日下午出席「守民主、護台灣」大聯盟成立大會，再被問及副手人選。她回應，「會在最適當的時間題出最佳組合」。由於蔡英文高雄競選總部預計16日成立，也將舉辦大型造勢，因此外界推測可能順勢或提前宣布副手人選，屆時蔡賴可望同台。

▲蔡英文、賴清德攜手？外界認為有譜了。（合成圖／資料照）

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