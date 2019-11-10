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張善政點頭「韓張配」成形！　韓國瑜笑揮手只回「四個字」鬆口了

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▲▼韓國瑜國政顧問團記者會,國政顧問團總召集人張善政簡報。（圖／記者李毓康攝）

▲韓張配成形！張善政點頭「願意站出來」。（資料照／記者李毓康攝） 

記者許力方／綜合報導

韓張配呼之欲出！國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜10日下午受訪時明確指出，副手人選將在11日正式宣布，近韓人士指出，確定就是無黨籍的國政顧問團總召張善政，張也點頭說，願站出來阻止蔡英文連任。韓國瑜前一天曾強調，副手熱愛中華民國、具有國際觀，今再被追問韓張配？他以4個字回應「不是禿頭」。

韓國瑜9日下午在基隆媽祖廟聖安宮參拜時就宣告，副手名單大概已經確定，希望是熱愛中華民國且有責任感，願意對土地無私付出，且具國際觀與治理能力，很快就會跟大家報告答案，還笑說「總統是禿頭，副手絕對不是禿頭，頭髮一定比我多。」被追問是不是張善政，他也回說，過兩天就會知道「我已經講過，絕對不會是禿頭。」

▲▼韓國瑜參加高雄市競選總部幹部授證大會，會後聯訪。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜回防高雄，親口證實11日將宣布副手人選。（圖／記者洪正達攝）

10日回防高雄，韓國瑜在高雄市競選幹部授證大會中親口證實，11日將公布副手人選，並重申副手熱愛中華民國，且有國際觀，了解整個當前台灣發展最重要的需求。對此，張善政在花蓮住處受訪時回應，「要來就是會來…找我的人認為我最適合，我就接受！」表態願意為了阻止蔡英文連任出線。

隨後近韓人士就披露，副手人選確定就是張善政，因為他同時擁有韓國瑜要求的2項條件，專業性上，有行政歷練，包括科技部長、行政院長；國際觀上，也有Google公司亞洲硬體總監的經驗。韓辦並回應，副手是熱愛中華民國、有責任感和國際觀的人。

韓國瑜下午到大使命教會參加基督教祈福活動，大批韓粉也到場聲援，在教堂內高喊「凍蒜！」他從人群推擠中要離開時，有媒體追問「副手是不是張善政？」他笑笑地揮揮手，僅回答「絕對不是禿頭的」便匆匆離去，不願多做回應。事實上，韓朱配、韓張配在黨內呼聲都很高，若以刪去法來觀察，張善政髮量茂密，十分吻合他對副手的形容。

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