被罵用余苑綺打悲情牌　李亞萍哽咽：我原諒這些人…相信女兒會好起來





▲余天、李亞萍受訪痛哭。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／新北報導

立委余天的女兒余苑綺日前產下第二胎兒子後，經檢查證實直腸癌復發第4期，目前正在進行化療，然而網路上卻出現民眾批評，余天夫婦利用女兒病情大打同情牌。對此，新北市小英姐妹會總會長李亞萍10日哽咽表示，她會原諒這些人，因為她相信女兒一定會好起來。

新北市小英姐妹會10日在三重成立，余天與李亞萍皆到場參加，希望民眾支持總統蔡英文以及民進黨推出的立委人選。李亞萍上台致詞時，提及余苑綺就忍不住落下眼淚，使余天趕緊上台安慰她。

李亞萍表示，余苑綺要他們堅強，這樣「我就會堅強」，而且還要活下去抱到孩子的孩子，所以自己在余苑綺面前絕不流淚。

針對網路上有人批評余天夫婦利用女兒病情爭取同情票，李亞萍哽咽地說，這種說法讓她非常非常的遺憾，但是「我會原諒這些人…因為台灣需要的是包容、團結，所以沒關係…我的女兒一定會好！我們台灣一定會好。」

李亞萍誇獎總統蔡英文是認真又會做事的總統，民進黨政府是一個能夠領導台灣走向正確路的政黨，希望大家能幫民進黨加油，讓蔡英文連任，以及使余天在內的民進黨立委參選人獲勝。

余天表示，民進黨在新北市有提名12位人選，有幾個區域是艱困選區，包括新店、永和、汐止，但是希望透過大家的力量，幫這3個區域一起加油。

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