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看不到「按讚數」了！Instagram丟震撼彈　百萬美國用戶下周受影響

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▲▼Instagram應用程式。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Instagram應用程式。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

社群軟體Instagram全球用戶已經超過5億人，不過Instagram負責人亞當（Adam Mosseri）卻在日前宣布要進行一項震撼性的實驗，那就是美國Ins用戶將從下周開始，看不到他人貼文的點讚數，目的是為了要減少年輕人在使用社交軟體時所面臨的壓力。

綜合外媒報導，亞當8日時在「WIRED25」上，宣布要進行一項實驗，目的是為了減輕社交平台帶給年輕人的壓力，在經過加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、愛爾蘭、義大利和巴西的測試後，現在這項「無法看到他人讚數」的計畫將要於下周開始在美國實行，預估將會有數百萬用戶受到影響，而這個計畫最終還有可能會推廣到英國。

亞當說，Instagram想要嘗試讓用戶在使用時，可以減少壓力和競爭，給人們更多的空間，來專注在他們與所愛的人之間的聯繫，還有能激發他們靈感的事物；這跟年輕人息息相關，我們必須看到「按讚數」如何影響人們對平台的感覺，如何影響人們對平台的使用。

儘管他人無法看到貼文的「按讚數」，發文者仍然可以看到自己的文章、照片獲得了多少讚；雖然取消按讚數的出發點是好的，但報導中指出，取消該功能很有可能對依靠上百萬粉絲數的網紅，或是以此賺錢的人造成一定的困難。

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