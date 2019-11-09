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陸續增加！Instagram隱藏按讚數測試下周擴及美國

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▲▼社群軟體Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲自今年4月起，Instagram宣布將開始於部分國家測試「引藏讚數」功能。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

Instagram於今年上旬開始陸續在7個國家測試「隱藏按讚數」，以減少社群使用者面對自己是否受矚目的壓力。據外媒報導，這項測試活動將於下周開始擴及至部份美國用戶。

自今年4月起，Instagram宣布將開始於部分國家測試「引藏讚數」功能，由加拿大先行，隨後於7月陸續新增愛爾蘭、義大利、日本、巴西、澳洲、紐西蘭等6個國家。這些國家的用戶仍可以看到自己貼文內得到的讚數，但無法再看到其他人貼文的讚數。綜合外電報導，Instagram執行長莫塞里（Adam Mosseri）稍早在WIRED25會議上宣布，這項計畫下周將開始在部分美國用戶的Instagram帳號上實施。

Instagram表示，這項作法的目的是，讓追蹤者可以更關心用戶分享的影音內容，欣賞美麗的照片和影片，而不是聚焦在「這人的貼文到底有多少人喜歡」。事實上，Instagram並非唯一一個開始隱藏「公開參與度」指標的社群平台，日前臉書（Facebook）開始在澳洲測試隱藏「按讚數」的統計；推特（Twitter）先前也曾於加拿大測試「隱藏回覆」功能。

社交媒體此舉立意主要是為創造健康的互動環境，不過就目前來看結果褒貶不一。據Business Insider報導，有受影響的企業指出，雖然Instagram隱藏讚數的舉動並未使其業務及品牌交易產生重大變化，但他們注意到，他們貼文的讚數及用戶參與度愈來愈低，這使得他們的貼文在Instagram的演算法中相當不利，部分企業擔心這會影響其在該平台上的發展能力。

科技網站WIRED指出，讓社群媒體「去指標化」以改善用戶心理健康的論點要確立還為時過早，但若此舉確實有效，將是重要的一大步。

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