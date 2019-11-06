　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Emoji「桃子和茄子」是性暗示！　臉書、IG新審查上線：不當使用就禁用帳號

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Emoji「桃子和茄子」是性暗示！　臉書、IG新審查上線：不當使用就禁用帳號。（圖／翻攝「Emoji」）

▲桃子和茄子都屬蔬果類，但想像力豐富的人類經常用這兩個圖示指涉其他東西。（圖／翻攝「Emoji」）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書今年夏天悄悄更新網路審查規範，將會對涉及性暗示的貼文或符號採取行動，包括網友愛用的「茄子和桃子」，因為那讓人聯想到男性性器和女生臀部。臉書旗下的Instagram也在審查範圍內。

根據美國成人新聞網站「Xbiz」報導，由於「顏文字」（emoji）中的「茄子和桃子」給人的性聯想太過直覺，只要用戶將這兩個符號和任何貼文搭配，都有可能被臉書視為性暗示，進而使帳號被標註為管制對象或是直接停用。

其他像是用emoji遮住女性三點、全裸打碼，或是任何附上成人網站及影片連結的貼文，全都可能被認為違反用戶條款。

報導指出，臉書在7月更新並新加入此一規範，8月再度修正，但一直到9月7號才正式確定這系列的新增條款。臉書和Instagram有眾多專業或帳號，專門分享女性撩人的照片和影片，「茄子和桃子」也是許多網友經常用來笑鬧的貼圖，當報導推出之後，臉書的新規立刻引起反彈。

多數網友認為，臉書與其管制emoji這種芝麻綠豆大的事，不如針對更嚴重的社會議題，如仇恨言論、槍枝及假新聞等施加更多的管制。事實上，桃子除了常被用來影射女性臀部外，因為桃子（peach）和彈劾（Impeachment）有單字和發音上的重疊，隨著美國總統川普的彈劾案升溫，不少網友也會貼出桃子貼圖以表支持彈劾。

ET快訊
富二代「家門口露鳥57秒」結束後一陣抖動　當街解放被看光
子涵「大32歲父女戀」名醫舊愛曝！飯局妹黑歷史起底　爆2年地
生日抓老公激戰多女照！週刊爆元祖少奶奶婚變　小三是黑松億萬千
秋季雙颱！哈隆登今年風王　「2天防大雨地區曝」周末起低溫17
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Emoji「桃子和茄子」是性暗示！　臉書、IG新審查上線：不當使用就禁用帳號

英國教師越南旅行被蟲咬！　「脊椎、肺部長膿腫」回國撐一個月亡

聯合國美中貿易戰報告出爐：台灣是雙輸局面最大受益者

墨西哥毒梟屠殺9婦孺…全為美國籍　川普爆氣：派兵讓這些禽獸從地表消失

汽油彈直接砸臉！2女警頭上爆炸著火　智利示威現場影片曝光

「加泰隆尼亞沒有國王」！西班牙王室訪巴塞隆納　示威者場外狂燒照片

德國請願與台建交「發起人找到了」：台灣是民主燈塔

母親幼子活活燒死！墨西哥毒梟埋伏　美國「摩門基本教義派」家族至少9死

白宮國安顧問稱大國不應欺凌小國　耿爽：更像說美方自己的所作所為

美摩門教家庭遇襲9死！墨槍手掃射放火…焦黑車身滿布彈孔　孩童逃跑被擊斃

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

16歲店員「1年CPR2次救人命」　無奈這次沒救回：真的很可惜

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵！

Emoji「桃子和茄子」是性暗示！　臉書、IG新審查上線：不當使用就禁用帳號

英國教師越南旅行被蟲咬！　「脊椎、肺部長膿腫」回國撐一個月亡

聯合國美中貿易戰報告出爐：台灣是雙輸局面最大受益者

墨西哥毒梟屠殺9婦孺…全為美國籍　川普爆氣：派兵讓這些禽獸從地表消失

汽油彈直接砸臉！2女警頭上爆炸著火　智利示威現場影片曝光

「加泰隆尼亞沒有國王」！西班牙王室訪巴塞隆納　示威者場外狂燒照片

德國請願與台建交「發起人找到了」：台灣是民主燈塔

母親幼子活活燒死！墨西哥毒梟埋伏　美國「摩門基本教義派」家族至少9死

白宮國安顧問稱大國不應欺凌小國　耿爽：更像說美方自己的所作所為

美摩門教家庭遇襲9死！墨槍手掃射放火…焦黑車身滿布彈孔　孩童逃跑被擊斃

元祖少奶安晨妤嫁豪門13年「沒拿過夫家一毛錢」！　19歲當CEO：年賺1.8億

張承中一聽到Selina就「尿遁」　跨足當「戲劇顧問」藏籃球夢

Emoji「桃子和茄子」是性暗示！　臉書、IG新審查上線：不當使用就禁用帳號

全體用路人「3大保障防護」功能曝光！美食外送員更要加買「營業用機車險」

「家門口露鳥57秒」結束後一陣抖動！　富二代男星當街解放…全被人看光光

民進黨尷尬了！　管碧玲2009年也提「學貸免息」

韓影迷有福！「2020韓影印象影展」1月登場　經典、新片12部看到爽

《紫羅蘭永恆花園外傳》12戲院上映場場完售　鐵粉「看到最後一秒」落淚致敬

互聯網西進／福州網龍聘上百台灣人才　打造互聯網界「登陸第一站」

12星座「腦波極弱」TOP 5大公開　天秤聽到「關鍵字」荷包直接打開

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

國際熱門新聞

毒梟殺9美國人　川普：派兵墨西哥

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

汽油彈砸臉　智利2女警頭部著火

墨西哥毒梟埋伏　美摩門教家族9死

德國請願與台建交　發起人找到了

越南旅行被蟲咬！英國教師撐1個月亡

少年沉迷電玩！「跪姿」猝死電腦前

不歡迎西班牙國王　加泰燒照抗議

聯合國：美中貿易戰「台灣是最大受益者」

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

撞死一家5人　疲駕男緩刑免坐牢

沙灘詭異「人腦」　一碰就麻痺

他住美國19年　白男潑酸：滾出去

周休三日　日本微軟生產力暴增40％

更多熱門

相關新聞

臉書新LOGO曝光！大寫字母走極簡風　3顏色變換對應凸顯自家產品

臉書新LOGO曝光！大寫字母走極簡風　3顏色變換對應凸顯自家產品

Facebook今（5）日宣布，將更新公司品牌LOGO設計，未來要以全大寫的FACEBOOK，且一次推出藍、綠、紫橘的顏色，對應Facebook旗下各種服務，舉例來說，用於WhatsApp時，LOGO就會變成綠色，而用於Instagram時則會變成紫色和橙色，藉此凸顯臉書的品牌。

反送中蛋糕被拔資格　大會澄清：尺寸太大

反送中蛋糕被拔資格　大會澄清：尺寸太大

IG淪奴隸市場　待婚女傭賣千元

IG淪奴隸市場　待婚女傭賣千元

花蓮「青年安心成家」宅　預售供不應求

花蓮「青年安心成家」宅　預售供不應求

裝哭哥3槍爆母親頭　「開臉書直播帶血屍體」淚崩拒報警

裝哭哥3槍爆母親頭　「開臉書直播帶血屍體」淚崩拒報警

關鍵字：

顏文字emoji表情貼圖臉書Instagram審查性暗示

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

快訊／彰化男騎腳踏車　疑遭砂石車輾斃　

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

彰化單車男「離奇自摔」...砂石車輾爆慘死

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

櫃姐長濕疹　噴光408萬積蓄醫治...只換到一句話

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面