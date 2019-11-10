看謎片長大！男性侵10童「最小受害者僅6月大」　重判17年獄中自殺

▲ 佩里在獄中自殺身亡。（圖／翻攝自Dyfed-Powys Police網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男子出生在管教嚴格的宗教家庭，讓他從小看兒童色情影片，導致他成年後患上戀童癖，犯下多達10起性侵兒童案，其中最年幼的受害者甚至才出生僅6個月。這起案件在當地引起公憤，男子也被判處重刑，未料日前被人發現陳屍獄中。

《每日郵報》7日報導，現年32歲的佩里（Jared Perry）在嚴格的宗教環境下長大，從很小的時候就開始看色情影片，導致他對此上癮。他首先接觸成人色情影片，後來沉迷兒童色情影片及圖片，還開始濫用毒品，被形容為控制欲很強的人。

佩里犯下多起對兒童的性侵或性騷擾案件，後來親自走進威爾斯亞伯立斯威市警察局，要求與一名警官談話，犯行才曝光。7輪的調查後，佩里坦承自己的所作所為，承認10項對13歲以下兒童犯下的猥褻及性侵指控，受害者有男有女，最小的不到6個月大。法官1月判處他17年有期徒刑，當時向佩里說道，「我認為你未來無疑還會性侵兒童。」

布里真德市帕克監獄（Parc Prison）獄方3日發現，佩里倒在獄中，送醫後被宣告身亡。監獄副主任柯爾思（Ian Coles）證實，佩里3日在醫院去世。關押兒童性侵犯者的監獄中不乏犯人互相攻擊的狀況，因此有人懷疑，佩里是被獄友殺害。但警方初步判斷沒有他殺嫌疑，佩里應是自殺身亡，將深入調查以找出確切死因。

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