Instagram要關閉有「追蹤中」功能的第三方App　並發出終止通知書

▲Instagram刪除「追蹤中」功能後，馬上有其他App推出類似功能模仿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

在上個月，Instagram 刪除了有爭議的「追蹤中」功能，但在功能被刪除後，複製該功能的第三方應用程式迅速流行起來。Instagram得知後，目前正在關閉該應用程式。

一款名叫「Like Patrol」的應用程式，7月份悄悄在iOS商店推出。這款App允許用戶查看其他人按了哪些貼文愛心、留言、追蹤哪些人等等，就和被Instagram 刪除了的「追蹤中」功能幾乎是一模一樣。

對此，一位Facebook發言人表示：「Like Patrol的數據抓取違反了其政策，我們已對該公司發送了終止通知書，並且正在對他們採取適當的執法行動」。

Facebook還表示，已從Facebook和Instagram禁止Like Patrol，該公司正在審查同一開發商的其他應用程序。

「Like Patrol」創辦人昆特羅（Sergio Luis Quintero）也極力捍衛了他的應用程式。昆特羅說：「從中長期來看，我們的希望是，如果有足夠多的人知道我們的存在，他們可能會三思而後行」。

但網絡安全公司Malw​​arebytes的主編薩莫拉（Wendy Zamora）則認為，「Like Patrol」反而會加強對人際關係的監視，最終可能使人際關係變得更糟。

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