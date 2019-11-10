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與楊瓊瓔合體玩雲霄飛車被問韓副手　朱立倫巧回：下午問問江啟臣

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▲▼朱立倫與楊瓊瓔首度挑戰麗寶樂園的搶救地心。 。（圖／麗寶樂園提供）

▲朱立倫與楊瓊瓔首度挑戰麗寶樂園的搶救地心。 （圖／麗寶樂園提供）

記者李忠憲／台中報導

前新北市長朱立倫10日受台中市副市長，也是立委擬參選人楊瓊瓔之邀，到后里麗寶樂園參訪。媒體問到總統參選人韓國瑜副手人選，朱立倫表示，韓的選擇一定非常正確且加分、互補，至於人選是誰，現在猜測沒有太大意義，還開玩笑說「下午問問江啟臣」幽默帶過。

朱立倫10日一早就跟楊瓊瓔一起出現在麗寶樂園，一起挑戰最高35公尺、最高時速90公里的「搶救地心」斷軌雲霄飛車，2人首次挑戰同聲說，選斷軌飛車就表示要挑戰自我丶突破極限，有勇氣面對各種挑戰。

▲▼朱立倫與楊瓊瓔首度挑戰麗寶樂園的搶救地心。 。（圖／麗寶樂園提供）

▲▼朱立倫與楊瓊瓔挑戰麗寶樂園的搶救地心，出發前面露笑容，過程中卻不發一語 。（圖／麗寶樂園提供）

▲▼朱立倫與楊瓊瓔首度挑戰麗寶樂園的搶救地心。 。（圖／麗寶樂園提供）

朱立倫針對韓國瑜副手人選表示，他認為韓國瑜的選擇一定正確、加分、互補與同心協力。我們全力祝福跟支持，希望韓國瑜與副手全力以赴，爭取2020年的勝選。

外傳韓國瑜副總統人選可能是高雄市副市長李四川、前新北市長周錫瑋等，朱立倫表示，韓國瑜會最非常智慧的選擇，這幾天就會宣布，現在猜測沒有太大意義。他還開玩笑說，「怎麼沒有江啟臣？我下午問問他」。

▲▼朱立倫與楊瓊瓔首度挑戰麗寶樂園的搶救地心。 。（圖／麗寶樂園提供）

另外，針對郭台銘、宋楚瑜搭配的「郭宋配」選總統，朱立倫則說「會成真嗎？」，目前這是傳言，郭台銘辦公室昨天不是否認嗎？不論對方如何決定，他都尊重，但「郭宋配」目前看起來好像是傳言。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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