兒子突跑身旁！下秒指腰間脫口「厚厚的」　媽一秒爆氣：來人啊～拖出去打

▲原PO兒子突然跑到她身邊指著腰間，隨後開口，「媽媽，你裡面穿很多件衣服嗎？不然怎麼厚厚的？」（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／綜合報導

小弟弟...誠實是好事，但生命還是要顧啊！一名網友在臉書發文表示，兒子突然指著她的腰問道，「媽媽，你裡面穿很多件衣服嗎？不然怎麼厚厚的？」讓她當場臉色鐵青的說，「來人啊...拖出去打」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「趕快安慰我一下...」，兒子突然跑道原PO身旁，並指著她的腰問道，「媽媽，妳裏面穿很多件衣服嗎？不然怎麼厚厚的？」此話一出，讓原PO頓時不知道如何回應，「那...只是我的贅肉啊！我該怎麼解釋？」最後又好氣又好笑的發文直說，「來人啊～拖出去打屁股啦！」

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這篇文章一曝光，讓不少媽媽引起共鳴，紛紛留言分享親身經歷，「你這不錯了，我姪子捏著我的三層肉肚皮說，『姑姑，這是ㄋㄟㄋㄟ嗎？』」、「我兒子都直接拿手捏說，『媽媽你好多肉』」、「我兒子只是問我為什麼天氣熱要帶暖暖包出門...」。

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