假單身猛追正妹...得手急奔摩鐵！人夫喊：我們同床共眠　被抓包扯辯：純牽手

▲人夫裝單身，追求女子，還大方帶小三出遊泡溫泉。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

黃姓人夫與妻子分居多年，他對外始終稱自己單身，並且瘋狂追求蘇姓女子，還帶著蘇女到台東跑溫泉過夜，被分居妻子發現。起初黃男坦承與蘇女曾「同床共眠」，但事後又改口2人情感只到「牽手程度」，讓黃妻氣得提告求償。法院審理後，認定黃男侵犯黃妻的配偶權，因此判他須賠償20萬元，而蘇女則是對他已婚不知情，判免賠。

判決書指出，黃男跟妻子2014年結婚，但2人感情不睦，婚後3年就分居，自此之後他也對外宣稱自己單身，並對蘇女展開猛烈追求。黃男與蘇女交往期間，經常出雙入對，他也帶著對方到處遊山玩水。

黃男與蘇女2017年10月21日前往台東泡溫泉過夜，隔天返回高雄後，2人又入住汽車旅館，還曾在大街上大方牽手逛街，甚至相互依偎、相摟的親密舉動。事後被黃妻發現，氣得與黃男攤牌。

面對妻子質問，黃男起初坦承，「跟蘇女投宿旅館時曾同床共眠，並在共處一室之情況下泡溫泉」，但他後來又改口，「雖然2人有一起出遊、過夜、逛街，但跟蘇女最多只有到牽手的程度，並沒有真正發生親密關係」。此外，蘇女也辯稱，並不知道黃男已婚，且也只有跟黃男牽手、出遊，絕對沒有逾越男女交往的分際，也沒有親吻、擁抱及性交等行為，矢口否認2人姦情。

對於黃男與小三堅決否認，黃妻氣得一狀告上法院，並求償100萬元。法官審理後認為，黃男的行為確實已嚴重侵犯黃妻配偶權，也被棄了昌嗚結婚的相守誓言，因此判黃男須賠償20萬元給妻子，而蘇女部分，因黃妻無法提出蘇女對黃男已婚身分知情的證據，因此判免賠。全案可上訴。

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