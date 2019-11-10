「讓我回去上班」！男想復工遭拒　拿西瓜刀猛砍前同事頭...他倒血泊痛苦掙扎

▲周男想回到前公司不成，竟遷怒同事，持西瓜刀猛砍對方頭。（資料照／翻攝自臉書／后里幫）



記者陳韻如／台中報導

周姓男子因工作表現不佳被開除，他2018年底在家中借酒澆愁，事後拿著西瓜刀到附近超商，巧遇張姓前同事，雙方因工作問題起了口角，周男竟失控持刀朝著張男頭部猛砍，警消獲報趕抵現場，當場將人逮捕。不過周男事後辯稱是「個人恩怨」，對於案發過程均已「不清楚」回應，法院審理後將他依殺人未遂罪判刑6年。

回顧案情，周男2018年12月20日在后里住處喝了酒後，帶著平常做生意用的西瓜刀到附近超商，並巧遇過去在人力仲介公司工作的前同事張男，周男當下立刻要求對方通知王姓老闆到場，讓他回到公司上班。

然而，王男到場後，以周男工作狀況不佳為由拒絕讓他返回公司。沒想到，周男竟失控遷怒張男，拿著西瓜刀朝他頭部猛砍，造成張男額頭、鼻子、下巴受傷。在一旁目睹全程的王男當場嚇傻，連忙脫下外套奪刀，並將周男壓制在地。

警方到場後立刻將周男逮捕，但他事後強調純粹是個人恩怨，對案發過程全都以，「不清楚」、「不知道」、「忘記了」帶過，全案被依殺人未遂罪移送法辦，檢方偵結將他起訴。

法官審理後認為，周男持西瓜刀朝對方頭部猛砍，而頭部又是人體最脆弱的部位，又有動脈血管，若近距離朝頭部揮砍，有致死的高度可能，顯見他明顯想致人於死，因此將他依殺人未遂判刑6年。全案可上訴。

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