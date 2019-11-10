　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「讓我回去上班」！男想復工遭拒　拿西瓜刀猛砍前同事頭...他倒血泊痛苦掙扎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼快訊／后里超商前驚傳砍殺！血濺一地　店員嚇壞秒鎖門。（圖／翻攝自臉書／后里幫）

▲周男想回到前公司不成，竟遷怒同事，持西瓜刀猛砍對方頭。（資料照／翻攝自臉書／后里幫）

記者陳韻如／台中報導

周姓男子因工作表現不佳被開除，他2018年底在家中借酒澆愁，事後拿著西瓜刀到附近超商，巧遇張姓前同事，雙方因工作問題起了口角，周男竟失控持刀朝著張男頭部猛砍，警消獲報趕抵現場，當場將人逮捕。不過周男事後辯稱是「個人恩怨」，對於案發過程均已「不清楚」回應，法院審理後將他依殺人未遂罪判刑6年。

回顧案情，周男2018年12月20日在后里住處喝了酒後，帶著平常做生意用的西瓜刀到附近超商，並巧遇過去在人力仲介公司工作的前同事張男，周男當下立刻要求對方通知王姓老闆到場，讓他回到公司上班。

然而，王男到場後，以周男工作狀況不佳為由拒絕讓他返回公司。沒想到，周男竟失控遷怒張男，拿著西瓜刀朝他頭部猛砍，造成張男額頭、鼻子、下巴受傷。在一旁目睹全程的王男當場嚇傻，連忙脫下外套奪刀，並將周男壓制在地。

警方到場後立刻將周男逮捕，但他事後強調純粹是個人恩怨，對案發過程全都以，「不清楚」、「不知道」、「忘記了」帶過，全案被依殺人未遂罪移送法辦，檢方偵結將他起訴。

法官審理後認為，周男持西瓜刀朝對方頭部猛砍，而頭部又是人體最脆弱的部位，又有動脈血管，若近距離朝頭部揮砍，有致死的高度可能，顯見他明顯想致人於死，因此將他依殺人未遂判刑6年。全案可上訴。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

重機過彎猛撞轎車！騎士一看冒冷汗　「大牛」後方噴氣...網驚：再晚幾秒...

車送洗...回家慘收「＄900檢舉罰單」！　他氣到瘋掉：是不是吃飽太閒

不願面對年紀！超正美魔女竄改身分證　硬要年輕2歲...挨告喊：我就是想這樣

ET快訊
IU、金所炫都靠濕敷養肌！5個必知神技巧「小棕瓶超適合」
正妹師「真理褲」夜跑被拍！國父紀念館上下動…突冒「靈動」網看
Uber司機半夜「送吹風機到家」解救大夜妹　網加碼曝更神經驗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中酒駕逃逸警亮槍喝令下車　對向BMW男看戲太入迷撞賓士

陸客返國行李丟了！　熱心警越洋電話問仔細　過濾監視器找回

百人軍旅LINE群赫見不雅照！女主角分手後被衝康大崩潰：他拿童軍繩綁我

快訊／萬里自小客擦撞遊覽車…滑行120m再撞護欄！「車頭爛毀」駕駛送醫

「讓我回去上班」！男想復工遭拒　拿西瓜刀猛砍前同事頭...他倒血泊痛苦掙扎

影／重機過彎猛撞轎車！騎士一看冒冷汗　「大牛」後方噴氣...網驚：再晚幾秒...

快訊／北市大安區離奇意外！男遭車夾牆壁間　家人嚇壞急報警

「以車換車」10天連偷12輛！　桃園機車大盜落網

「情色個人工作室」染黃竹科　還有專業開箱文提醒避雷

殞命前1秒畫面曝光！淡水女倒地遭「廂型車輾斃」　目擊男驚喊：伊尬告軌

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

冰島限定！勇闖120米火山底部探險　一覽岩石自然奇觀...她呼：太酷了～

婁峻碩「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」　林宥嘉「一定會圈粉」：真的長得很帥！

謝忻情斷阿翔復出：看清了內心　珍惜工作機會「只有感謝兩個字」

他被切車道「怒按喇叭+比中指」 超車騎士沿路叫罵：撞到你了嗎

台中酒駕逃逸警亮槍喝令下車　對向BMW男看戲太入迷撞賓士

陸客返國行李丟了！　熱心警越洋電話問仔細　過濾監視器找回

百人軍旅LINE群赫見不雅照！女主角分手後被衝康大崩潰：他拿童軍繩綁我

快訊／萬里自小客擦撞遊覽車…滑行120m再撞護欄！「車頭爛毀」駕駛送醫

「讓我回去上班」！男想復工遭拒　拿西瓜刀猛砍前同事頭...他倒血泊痛苦掙扎

影／重機過彎猛撞轎車！騎士一看冒冷汗　「大牛」後方噴氣...網驚：再晚幾秒...

快訊／北市大安區離奇意外！男遭車夾牆壁間　家人嚇壞急報警

「以車換車」10天連偷12輛！　桃園機車大盜落網

「情色個人工作室」染黃竹科　還有專業開箱文提醒避雷

殞命前1秒畫面曝光！淡水女倒地遭「廂型車輾斃」　目擊男驚喊：伊尬告軌

南投哥超車慘摔！一起身「變出安全帽」戴好戴滿　神奇魔法驚呆網：黑科技阿

申請魁北克永居「2度遭拒」！　法籍女子傻眼：他們說我法文不夠好...

YAMAHA CUP／用足球翻轉偏鄉問題　kapanan教練堅毅教育理念

保存期限65天的海綿蛋糕「放43年」　結果出爐…實驗生嚇壞：內容物令人震驚

連阿滴都讀錯！「YouTuber」到底怎麼念？專家曝台灣人常犯錯誤..說錯變罵人

超萌小馬守護海洋！濟州島3個療癒景點　夢幻瑞士村秒殺記憶體

影／埔鹽順澤宮成最新打卡點！一次網羅周邊「在地人才知」的5大吃喝玩樂去處

12強／預賽都未上場　郭嚴文對墨西哥可望出賽

AK-47之父100周年誕辰　俄百名學生組裝步槍緬懷

不斷更新／日皇德仁即位遊行將登場！車隊彩排預演　4.6公里沿途人潮塞爆

社會熱門新聞

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

淡水女遭廂型車輾斃　目擊男：伊尬告軌

台中男走上國道！遭多車輾過慘死

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

女騎士遇死劫　與車碰撞被拖行亡

爆乳妹算他半價　被射到住院嚇跑

3屍命案「雙胞胎最後身影」　鄰：轉頭見他們躺在軟墊

大貨車撞死女騎士　司機竟肇逃了

女友閨蜜失戀爛醉！殯葬男送回家見「上衣+內褲」撲倒

三屍案母親生前畫面曝光

3屍嫌佔有慾重　加油站前同事：他常請假陪她

過彎撞轎車！騎士一看冒冷汗　大牛後方噴氣...網驚呆

狼男「緊貼護理師臀」她嚇：滑動感覺很真實

更多熱門

相關新聞

女遭男壓上床「覺得自己會死」　提告殺人未遂

女遭男壓上床「覺得自己會死」　提告殺人未遂

林姓男子於8月8日晚間，在鄭姓女友租屋處與她大吵，並爆發肢體衝突，林男被警方驅離後，又返回鄭女住處梯間，還因情急跳下樓梯摔斷腿，事後鄭女2度報警提告殺人未遂。北院10月31日開庭，木柵國小的同學正好來法院參訪，搶著要看這齣「殺人未遂」的戲碼，但鄭女做證時，清楚描述衝突過程，並現場模擬林男的暴力行為，讓2位小朋友當場嚇得跑出庭外…。

北市未破殺人案「6冤靈哀鳴」

北市未破殺人案「6冤靈哀鳴」

前夫到處亂搞！她氣炸剪斷他命根丟馬桶

前夫到處亂搞！她氣炸剪斷他命根丟馬桶

揮猛砍信義小情侶！嫌逃亡6天落網

揮猛砍信義小情侶！嫌逃亡6天落網

姊照顧智障妹40年累垮！決定帶她走　獲輕判原因曝

姊照顧智障妹40年累垮！決定帶她走　獲輕判原因曝

關鍵字：

西瓜刀殺人未遂前同事

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

醫院「沒床位」拒收！孕婦走廊流血苦等...5日過世

他「火鍋店狂掃12杯蔥花」老闆娘白眼

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

淡水女遭廂型車輾斃　目擊男：伊尬告軌

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

更多

最夯影音

更多
《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」
日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面