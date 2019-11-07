睡夢中被老婆「剪刀」切斷生殖器　偷吃男接回3個月神奇恢復雄風

▲慘被剪刀剪斷生殖器的男子，現在已經可以再次從事性行為。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

北京一名31歲男子因為外遇被老婆發現，對方居然趁他睡覺時用剪刀剪斷命根，大量出血的他，幸好及時抵達醫院接受治療，雖然已經事發6小時，斷掉的生殖器仍有餘溫，最後在醫生們的巧手下不但成功接回，甚至還能恢復小便、勃起等功能，即使要再次進行性行為也沒有問題。

英國《每日郵報》報導，這起案例近來刊載在醫學期刊《泌尿科病例報告》(Urology Case Reports)中，沒有透露身分的31歲男子遭到妻子報復後，前往北京大學第一醫院緊急接受治療。醫生楊昆林（Kunlin Yang，音譯）表示，「這名男子的龜頭幾乎被完全剪斷，陰莖因此大量出血，在送到我們的泌尿科中心前，已被送至其他2個醫療中心。」

醫生表示，男子受損生殖器在被剪斷6小時後仍有餘溫，醫療團隊緊急讓他全身麻醉進行手術，他的龜頭雖然幾乎被剪斷，但仍有部分皮膚相連，這讓醫療團隊能將其與兩側對齊接回正確位置，並透過顯微技術把血管也順利接回。

手術後，醫療團隊持續對男子施以傳統放血療法，來幫助排除體內瘀血，結果術後3天他早晨就出現勃起現象，但是非常地痛，後來又持續使用導管1個月。報告中顯示，3個月後，男子不但能正常排尿、勃起，甚至從事性行為都沒有問題，只是患部仍會有輕微的痛感。不過報告中沒有提到男子的婚姻後來是否有順利維持下去。

Cheating husband, 31, whose wife cut off part of his PENIS with scissors while he was asleep gets it stitched back on by doctors - and can now have sex again https://t.co/jSGF0Ee2Ep — Sex News Lady (@SexNewsLady) November 6, 2019

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