睡夢中被老婆「剪刀」切斷生殖器　偷吃男接回3個月神奇恢復雄風

慘被剪刀剪斷生殖器的男子,現在已經可以再次從事性行為。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

北京一名31歲男子因為外遇被老婆發現,對方居然趁他睡覺時用剪刀剪斷命根,大量出血的他,幸好及時抵達醫院接受治療,雖然已經事發6小時,斷掉的生殖器仍有餘溫,最後在醫生們的巧手下不但成功接回,甚至還能恢復小便、勃起等功能,即使要再次進行性行為也沒有問題。

英國《每日郵報》報導,這起案例近來刊載在醫學期刊《泌尿科病例報告》(Urology Case Reports)中,沒有透露身分的31歲男子遭到妻子報復後,前往北京大學第一醫院緊急接受治療。醫生楊昆林(Kunlin Yang,音譯)表示,「這名男子的龜頭幾乎被完全剪斷,陰莖因此大量出血,在送到我們的泌尿科中心前,已被送至其他2個醫療中心。」

醫生表示,男子受損生殖器在被剪斷6小時後仍有餘溫,醫療團隊緊急讓他全身麻醉進行手術,他的龜頭雖然幾乎被剪斷,但仍有部分皮膚相連,這讓醫療團隊能將其與兩側對齊接回正確位置,並透過顯微技術把血管也順利接回。

手術後,醫療團隊持續對男子施以傳統放血療法,來幫助排除體內瘀血,結果術後3天他早晨就出現勃起現象,但是非常地痛,後來又持續使用導管1個月。報告中顯示,3個月後,男子不但能正常排尿、勃起,甚至從事性行為都沒有問題,只是患部仍會有輕微的痛感。不過報告中沒有提到男子的婚姻後來是否有順利維持下去。

