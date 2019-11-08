過年拋家急奔300km！人妻被撩：妳是我的～爽享「靈肉合一」心癢喊：我離婚

▲人妻過年拋夫棄子奔屏東找小王嘿咻，對方還溫情喊話要她離婚，綠帽夫氣炸提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／桃園報導

許姓人妻農曆春節期間騙家人要去澎湖，但卻是直奔李姓小王家嘿咻，事後2人還互傳曖昧訊息，「你是我的女人」、「你真的會愛我一輩子嗎？」等，被許女丈夫發現，氣得提告。法官審理後認為，李男不斷用海誓山盟般的甜言蜜語猛灌許女，而許女的回覆也充滿著烈及深癡，且已到靈肉合一的地步，因此依相姦罪判李男3個月，並須賠償許夫30萬元。

判決書指出，許女2018年的農曆春節期間為了會情郎，竟欺騙家人要到澎湖遊玩，但卻是急奔離家300多公里的屏東李男家嘿咻。事後2人還互傳曖昧訊息，被許女丈夫發現，氣得一狀告上法院。

法院審理時，勘驗2人對話，發現許女曾問李男，「你真的會等我嗎？」、「你真的會愛我一輩子」，甚至承諾，「好，我離婚」，而李男則回覆，「我知道你是我想要的女人」、「你是我的女人，我是你的男人」等。

對話中還可發現，2人曾為了許女離婚一事起爭執，而李男則是維持一貫深情款款、溫情喊話，「如果妳不怕跟我的話就結束跟我吧」、「如果你怕你就好好待在這樣的生活」、「下定決心就放手一搏吧」。

許女事後坦承有李男發生關係，但李男卻矢口否認，堅稱過年那期間2人見面並沒有發生關係，且因跟家人同住，更不可能亂來，且對話內容都只是打嘴砲而已，沒有別的意思。

法官審理後，不採信李男說法，此外，也認為春節在傳統上是家人團聚的重要節日，但許女卻拋夫棄子離家會情郎，顯見李男在她心中地位比家人還重要，而李男也一再勸她「放手一搏」，在在顯示2人關係已超越「友達」的層次，並已提升至熱戀情濃、情慾炙熱，無法自拔，更進一步演成靈肉結合、合體唯一的地步，因此讓許女即使已婚，卻跟李男難捨難離，也顯見2人確實有發生關係。

此外，法官也認為，李男不斷使用海誓山盟般的甜言蜜語猛灌許女，而許女的回覆也充滿著烈及深癡，認定李男不尊重他人婚姻，還屢屢要對方離婚，刻意破壞他人家庭，且證據已在眼前卻還是否認犯行，因此判他3個月徒刑，得易科罰金9萬元，而許女部分則因丈夫撤告，以公訴不受理；民事部分，法官也判李男須賠償許夫30萬元。全案可上訴。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

帶小三回家開「啪」！妻破門撞見衝刺ing 人夫惱羞出手猛推...她滿身傷崩潰

辣人妻勾小王出遊！極盡風騷「討啾啾」 他鬧出人命爽喊：我要當爸了～

吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友