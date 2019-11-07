酒吧網上主打「年輕妹仔」坐檯！警揪出3少女　老闆、經紀人下場曝

▲高雄三民區1家音樂酒吧遭檢警搜索，查獲2名未成年少女在裡面工作，酒店負責人及經紀人當場移送法辦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄三民區1家音樂酒吧6月遭檢警搜索，當場查獲2名年未成年少女在裡面工作，高雄地院一審依意圖營利容留使未成年人坐檯陪酒罪，分別判孫姓酒店負責人、媒介紹少女下海工作的邱姓經紀人6個月、3個月有期徒刑，得易科罰金18萬元、9萬元。全案仍可上訴。

據判決，高雄市警方4月時在網路上得知，三民區一音樂酒吧有未成年少女坐檯陪酒，6月5日晚上快11點時持搜索票入場，當場查獲2名未成年少女，其中1名還躲藏於休息室，但仍被眼尖員警揪出。

經查，其中1名少女是35歲的酒店負責人孫姓男子2018年7月面試進來的，另名少女則是3月時，21歲的酒吧邱姓經紀人在手機交友軟體上結識、牽線帶進來的，當時邱男向面試的林姓男子佯稱該女已滿18歲，林男在不知情下錄用了這名少女。

法院審理時認為，孫男明之2女皆未成年，仍雇用她們在酒吧工作，已違反「兒童及少年性剝削防制條例」明確，高雄地院依意圖營利容留使未成年人坐檯陪酒罪，判孫男6個月有期徒刑，得易科罰金18萬。而轉介少女進來酒吧的邱姓經紀人則是被判3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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