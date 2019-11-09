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女友閨蜜失戀...KTV內爛醉爆吐！殯葬男送她回家　一見「上衣+內褲」躁動撲倒

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▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李男見女友閨蜜因分手喝得爛醉，竟動了邪念性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名李姓男子因故認識女友的閨蜜小乃（化名），見到對方因失戀在KTV內喝得爛醉，與女友一同送對方返家，但離開不久後，又獨自折返對小乃性侵。事件曝光後，李男被依乘機性交罪被判處有期徒刑1年10月，緩刑4年，期間應接受法治教育5場，付保護管束。可上訴。

判決書指出，從事殯葬業的李男2017年5月19日上午9時許，與女友一起到KTV唱歌，進而結識小乃，席間小乃因為跟男友分手，心情不佳，拿起酒來便是一陣狂飲，她因不勝酒力隨即到包廂廁所內嘔吐，意識也逐漸朦朧。

李男與女友見小乃無法自行返家，只好趕緊將她載回小乃的租屋處背上樓，並用小乃的鑰匙開門，將她安放沙發上，2人離去時，還將租屋處鑰匙交給1樓大廳管理員保管，但李男載女友返家後，誤以為自己的手錶、手鍊落在了小乃家，急匆匆的折返，向管理員拿了鑰匙便上樓。

開門後，李男見到小乃只穿著上衣與內褲，在客廳內大吐特吐，竟動了邪念，將小乃抱到房間床上後，用手指侵犯她，接著又將小乃的內褲脫下，性侵得逞。小乃等到意識稍微回復後，趕緊打電話給李男女友，並報警處理。

法院認為，李男一時失慮趁小乃酒醉全身癱軟時性侵，雖然犯後一度否認犯行，但最後在審理時坦承不諱，也與小乃以20萬元達成和解，足見他試圖盡力彌補小乃所受的損害，已經誠心悔過，不是良心泯滅、惡性重大的人，最後依乘機性交罪判他有期徒刑1年10月，緩刑4年，期間應接受法治教育5場，付保護管束。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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