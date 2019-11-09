郭國文玉井聯合競選總部暨後援會成立　學運各世代大集合

▲立委郭國文台南玉井舉辦山區的聯合競選總部暨後援會成立大會，民進黨副秘書長林飛帆等人站台助講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委郭國文11月9日上午，於台南玉井舉辦山區的聯合競選總部暨後援會成立大會，現場湧進千人相挺，除了有嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲，還有太陽花學運、現任民進黨副秘書長林飛帆站台助講，可謂學運各世代的大集合。

成立大會在鼓陣、舞獅、音樂舞蹈表演中展開。第一位助講嘉賓翁章梁縣長曾任野百合學運總指揮，亦擔任過農委會副主委，對於郭國文就任立委後大力為農民請命的認真精神相當讚賞。

接續在郭國文一生務農的父親為其披上彩帶、民進黨台南市黨部黃先柱主委授與戰旗，郭國文再授予山區四後援會會旗，期許明年1月大選能翻轉山區。郭國文表示今年3月補選，山區輸了4千票，而這次大選希望能贏回來！

黃偉哲市長則以山區農產之外銷推動，由郭國文在中央與市政府在地方一起推動，穩定各水果價格，避免崩盤，讓農民能有穩定的收入。另外更特別提到與郭國文學運開始結識，現在也有像林飛帆等新學運世代的接棒。

民進黨副秘書長林飛帆則以加入民進黨陣營之親身經驗，說明民進黨是願意給年輕人空間的政黨，期許全國上下無論老少，都要支持這個民主進步的政黨。而且提到最近輿論常提到的「芒果乾」（亡國感），表示大家要讓民進黨繼續執政，讓郭國文當選，就不會有亡國感。而當場，郭國文就贈送了玉井名產芒果乾給林飛帆。

郭國文最後表示，今年316當選之後，第1個就在玉井設服務處，服務山區選民。後續更與農委會一同協助穩定芒果價格、提供大型灌溉設施的補助、推動冷鍊物流中心的設置在玉井等等，因為身為農家子弟，知道父親務農的辛苦，所以希望農民受到妥善的照顧。郭國文也提出，將推動農民也能有退休金的政策，讓農民退休無憂！