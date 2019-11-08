韓國瑜：民進黨屁股幾個毛　我看得一清二楚

▲韓國瑜出席「台商後援會」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選將至，前國民黨主席連戰8日晚間6點設「英雄宴」，邀請歷任黨主席吳伯雄、馬英九、朱立倫以及現任黨主席吳敦義出席，展現全黨上下力挺總統參選人韓國瑜的氣勢。韓國瑜致詞時痛批，民進黨只有一個字「敢」，「民進黨屁股幾個毛我看得一清二楚」。

韓國瑜表示，台商就像嫁出去的女兒，回首一看台灣現況，外交走不出去，新南向政策撒錢、一敗塗地，兩岸動盪不安，台灣內部的經濟蕭條無比，人心混亂又糜爛，所有重大政策浪費錢，民主退步，媒體被壟斷，各為嫁出去的女兒還有面子嗎？這是台灣三年半的現況，民主在嚴重的退後。

韓國瑜指出，大家都說民進黨好會選舉，國民黨不會選舉，「錯！內行人看門道，外行人看熱鬧」，民進黨是一個字，那就是「敢」，國民黨很多事情做不出來，因為國民黨還是很重禮教、傳統文化，也重視禮義廉恥。

韓國瑜痛批，民進黨只有三招，第一招，只要掌握權力，先掌控媒體，現在台灣百分之九十的媒體，只監督反對黨，不敢監督執政黨，民進黨控制住媒體，報喜不報憂，報反對黨，不報執政黨。

韓國瑜指出，「民進黨屁股幾個毛我看得一清二楚」，第二招，民進黨抹黑對手，拿不出成績單，只好抹黑對手；第三招，平常不治理國家，選舉一到，趕快撒錢，政策買票，民進黨除了這三招還有哪一招？「操縱媒體、抹黑對手、大量花錢，用納稅人的錢政策買票」，民進黨若繼續執政，未來四年繼續用這三招。

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