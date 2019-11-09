台南柳營區後援會成立　賴惠員要找回溪北的光榮

▲民進黨台南市第一選區「蔡英文、賴惠員」柳營區後援會11月9日成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020大選倒數63天！民進黨台南市第一選區「蔡英文、賴惠員」柳營區後援會11月9日成立，賴惠員表示，找回溪北的光榮。

台南柳營是全國酪農重鎮，最近有一群青農將「柳營鮮奶」的品牌打入市場，面對農業勞動力老化現象，賴惠員主張政府應該要鼓勵農民用新思維去建立品牌，創設產銷獎勵制度之外，還要在溪北設「冷鏈及農產運銷中心」，不只酪農，稻米、芭樂、虱目魚、台灣鯛等，我們要讓溪北這座「豐盛之城」找回過去的光榮！

賴惠員表示，第一選區依山傍海，更有「全國米倉」美稱，未來若有農漁冷鏈及運銷中心進駐，結合新世代的行銷思維，將「各區品牌」行銷到全國。青農用品牌包裝，讓全國的超市都能選購「柳營鮮乳」或「六甲田莊」。賴惠員承諾：未來若進入國會，要推動政府鼓勵青農改變台灣農業新風貌，並且要設產銷獎勵制度，也希望未來孩子能回家，讓溪北產業升級，帶動台灣向前進！

賴惠員說，農民是社會最基層的勞動力，小英執政後，非常重視農業的發展，政府過去照顧農民，未來協助產業升級，更重要的是小英執政，堅定守護國家主權，賴惠員熱情邀請鄉親2020大選一起支持對的政黨、對的候選人，不只民進黨要贏，台灣人更要一起攜手，在這場走向未來的關鍵戰役打下漂亮的勝仗。