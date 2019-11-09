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「柯粉多挺綠」　林鶴明不解：柯文哲罵民進黨是什麼策略？

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▲▼林鶴明。（圖／中評社）

▲林鶴明。（圖／中評社）

圖文／中評社

國民黨2020參選人韓國瑜爆出曾經購買新台幣7200萬的房子，蔡英文連任辦公室文宣群副執行長林鶴明接受中評社訪問表示，這件事情會讓年輕人有剝奪感，既然韓國瑜稱自己是庶民，怎麼會有這麼多資金運用買房，這哪是庶民，這件事情對韓國瑜形象有傷，對年輕選票也會有傷。

被問到台北市長柯文哲不參與大選，柯粉支持者會流向哪裡？林鶴明對中評社說，柯粉流向他沒有清楚數據，但他判斷是，支持柯族群中有一些年輕選民，他們會支持柯市長，是因為政黨意識不是這麼強烈，只要是願意做事，都可以支持，不是選黨。面對這樣選民特質，要告訴他們不是哪個政黨而是作做了什麼事情。蔡陣營希望可以擴大支持能量，就是希望把餅做大。

他說，希望他們支持度擴散到五成以上，他們論述、作法都會是比較包容，對於柯市長支持者來說，我們就是包容性比較大，也可以爭取到較多族群的支持。

若要爭取柯粉支持，未來是否調整不批判柯文哲？林鶴明則說，就事論事，不對的內容就要澄清，但是蔡英文若有做不好也要檢討。柯批評指控有錯還是需要說明，不用為了批評而批評，「這不也是柯文哲的本色」。

他表示，現在柯文哲是藍綠兩邊罵，「我也想問那他的核心是什麼？」可能他們有評估過兩邊罵會有票。

林鶴明表示，柯文哲被說成是「墨綠」，那罵民進黨，綠的支持者就會跑走，他還是認為，「柯粉綠支持者比較多」，但現在柯一直罵民進黨，「也不知道這是什麼策略」，大家各自努力吧！

韓國瑜日前在臉書放上洗衣服影片，林鶴明認為，韓國瑜需要呈現生活化的一面，他沒有認為這樣做不好，這對政治人物來說，都是可以理解的事情。

但他話鋒一轉說，講到這個就要講7200萬的豪宅事情，這不是洗衣服就可以解決，這件事情會讓年輕人有剝奪感，在網路上租屋、買屋，很多年輕人可能設定只能1千萬左右房子，能買7千萬房子，不要說你是庶民，這對年輕選票是有傷。

林鶴明說，不是說不能買房，但可以有這樣的資金運用買房，哪是庶民？這對年輕選票有很大剝奪感。就像鴻海創辦人郭台銘住7千萬房子，我們還覺得價格太低，甚至大家還很想看郭台銘豪宅開箱，這件事情對韓國瑜形象有傷。

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