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網紅行銷怎麼做？　業師告訴世新師生：AI人工智慧提供最佳建議

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▲▼ 網紅行銷怎麼做？　業師告訴世新師生：AI人工智慧提供最佳建議 。（圖／世新大學提供）

▲ikala愛卡拉執行長—程世嘉，至世新大學分享Ai應用在網紅行銷的案例與技巧。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講。這次邀請到iKala愛卡拉互動媒體執行長―程世嘉，講述透過AI人工智慧的技術，應用在網紅行銷產業中。

程世嘉指出，廣告市場的機制不斷演變，以往的大眾傳播、平面廣告在現今已很難精準衡量廣告效益，甚至大部分廣告費是白白浪費的，這也是廣告主一路走來很大的困擾。因此近年來行銷科技逐漸轉變成以AI為核心來執行，可以讓計算廣告的效益精準度提高。

請繼續往下閱讀...

在大部分廣告產業都趨於飽和時，「網紅」的廣告代言市場卻是自2016年到2019年都維持兩位數的穩定成長，這是在廣告平台上是很少見的高成長率。而以往的廣告形式不外乎就是透過電視廣告、平面廣告和線上廣告，而發展至今，「網紅」是推銷產品的重要媒介。

▲▼ 網紅行銷怎麼做？　業師告訴世新師生：AI人工智慧提供最佳建議 。（圖／世新大學提供）

▲世新大學副校長陳清河（右）、系主任胡全威（左）頒發感謝狀給程世嘉。（圖／世新大學提供）

程世嘉接著提到近年許多人使用網路上屏蔽廣告的小程式，譬如，台灣在2019年就有高達57%的人在使用擋廣告的軟體。民眾大多已不願花時間停留在廣告頁面，這對於許多靠廣告獲利的平台如Google、Facebook等等，是一項全新的挑戰。

但這也間接促進了網紅行銷的崛起，因為網紅對產品的宣傳，這不會被屏蔽的。因此現在許多廣告主，已選擇將投放的廣告朝著「交給網紅來行銷」的方向轉移，這樣廣告預算不僅不會被浪費、也能讓品牌與顧客之間快速搭起連結的橋樑。

現在似乎人人可以當網紅，業界究竟怎麼區分網紅的高下呢？程世嘉接著和大家分享，若粉絲人數落在1000至10,000人範圍中，在業界被稱作奈米網紅，隨著粉絲人數增加還有微網紅、中型網紅、大型網紅、超大型網紅等的稱號。而透過資料庫的分析顯示，在台灣粉絲人數屬於奈米型網紅佔大多數，而超過50萬以上的大型網紅人數其實很少。

▲▼ 網紅行銷怎麼做？　業師告訴世新師生：AI人工智慧提供最佳建議 。（圖／世新大學提供）

▲課程結束後同學踴躍發問。（圖／世新大學提供）

但大型網紅的宣傳效果就一定較好嗎？程世嘉指出，判斷網紅行銷的成效「互動率」才是是關鍵。以Facebook為例，粉絲人數小於1萬的網紅與粉絲的互動率高達16.82%，而粉絲人數在50萬以上的網紅，互動率卻不到1%，這其實與平台的演算法的設計有關。為了鼓勵小型網紅在平台上多做經營，因此平台給出的預設觸及率會較高、讓更多受眾看見，使網紅增加粉絲人數。等到該名網紅的粉絲成長到一定人數之後，為了不讓影響力無限擴張，平台就會將該網紅的觸及率壓低，文章就會更少人看見。因此使用大型網紅，也就是請粉絲眾多的網紅做廣告，宣傳的效果未必是最好。因為小型網紅在演算法的機制下，觸擊率反而是高的，具有相對的優勢存在。

▲▼ 網紅行銷怎麼做？　業師告訴世新師生：AI人工智慧提供最佳建議 。（圖／世新大學提供）

▲程世嘉與世新師生合影留念。（圖／世新大學提供）

此外，目前有成千上萬的網紅，如何區分眾多網紅之間的廣告價值，業者如何去評估？程執行長的行銷公司提供了這樣的解決方案，以AI人工智慧發展出的「機器學習」，可以每日分析網紅粉絲群的消長與互動成效。程世嘉表示，現在人類在調整廣告的演算已經無法百分百準確，因此AI機器學習的協助，在廣告越來越偏向以科技導向的現在，已然不可或缺。廣告主只要提出需求，AI人工智慧程式就可以幫忙推薦最適當的網紅，達到最高的廣告效益。

在演講的最後，有人提出疑問，若未來想朝著網紅發展，朝著哪一個方向分類內容，會比較能夠發展？程世嘉認為，根據他長期分析網紅生存週期性的經驗來看，大部分都是非常短暫的。而真正能長久經營的網紅，通常都是個人特色非常鮮明的，因為在這個人人都是自媒體的時代，社群平台只是傳播的管道，要先了解自己個人的特色是什麼，才是最重要的，才有可能可長可久。

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