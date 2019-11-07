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找阿妹表演宣傳AI人工代操美股　富南斯集團1年吸金30億遭搜索

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▲▼高盛：美股可能崩跌25%。（圖／取自pixabay)

▲富南斯集團宣稱可用AI人工智慧代操每股獲利，1年吸金30億元涉嫌違反《銀行法》。（示意圖／取自pixabay)

記者劉昌松／台北報導

檢警調近年陸續接獲檢舉，曾邀請天后級歌手張惠妹演唱的富南斯集團，在各地舉辦講座、美股投資課程，用各種話術吸引投資人相信，透過AI人工智慧代操美股，可創造最大利益，每月保證獲利8%再分紅8%，1年內吸引2000人上當，吸金高達30億元，台北地檢署7日指揮警調兵分26路搜索，約談20名《銀行法》被告到案。

專案小組調查發現，富南斯集團2016年底，以200萬元資本，登記設立富南斯國際投資顧問有限公司，公司地址就位於台北101大樓內，集團也有向公平交易委員登記經營多層次傳銷，卻疑似假藉合法之名，從2017年起，雇用業務員對外招攬會員，推銷美股投資的套裝課程，實際上在說服投資人，相信未來是靠AI幫人類賺錢的時代。

▲▼阿妹張惠妹出席電競遊戲活動。（圖／記者李毓康攝）

▲富南斯集團曾找歌手阿妹張惠妹出席活動，拉抬自己集團聲勢。（圖為資料照，場景與本案無關／記者李毓康攝）

集團業務宣稱，如果加入會員，除了可上課學習自己投資，更可以加入享受AI代操的好處，每單位美金1萬元，投資每月保證8%獲利，另外再分紅8%，在8+8等於16%的高獲利吸引下，陸續吸引到近2000人加入，總吸金額度高達30億元，其中有1名超級業務員，1個人就吸金3億的「業績」。

不過集團運作不到1年，開始有投資人發現分紅利息沒有準時入帳，懷疑遭到詐騙，分別到刑事警察局以及調查局台北市調處報案，經警調報請檢察官指揮，分析相關跡證後，7日兵分26路大搜索富南斯公司以及主要幹部住處，並約談、拘提20名被告到案。

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