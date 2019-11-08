塑造「AI夢」吸金30億！夏于喬爸爸遭約談…蒙面閃躲不回應「一頭撞上牆」

▲北檢約談富南斯集團20人，集中夏于喬爸爸蒙面閃躲，疑似過於著急，一頭撞在牆上。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

曾邀請張惠妹演唱的富南斯集團活動辦得風光，塑造出的美夢更是誘人，旗下業務宣稱「未來是靠AI幫人類賺錢的時代」，吸引客戶投資，不但每月保證8%獲利，還會再分紅8%，超高的投資報酬吸引近2000人加入，總吸金達30億元。檢方7日約談20名嫌疑人到案，其中藝人夏于喬的爸爸於晚間11時許到達北檢，全程對低頭蒙面不發一語，甚至疑因急著躲避鏡頭，還一頭撞到牆上。

▲藝人夏于喬的爸爸，先前才因隱瞞兇宅賣屋遭判刑，如今又涉入吸金案遭約談，案情仍待檢方釐清。（圖，資料照／記者李毓康攝）

經專案小組調查，南富斯集團2016年底以200萬元資本登記設立公司，並設址於台北101大樓內，集團雖有向公平交易委員會登記經營多層次傳銷，表面上疑似在推銷美股投資課程，實際上卻以「AI夢」向客戶吸金，甚至有超級業務一人就吸金達3億元「業績」。

檢方在7日兵分26路，搜索富南斯公司及各主要幹部住處，並約談20名被告，其中藝人夏于喬的爸爸,於晚間11時許抵達北檢，全程低頭蒙面，在調查局人員引導下前進，對記者提問「是不是幹部」、「有沒有吸金」、「有沒有騙人」時皆不回應，且疑因急著想躲避鏡頭，還在法警室內一頭撞上牆壁，相當狼狽。

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