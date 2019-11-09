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快訊／富南斯涉吸金30億　夏于喬父親、關鍵女秘書10人收押　怕鏡頭狼狽撞牆

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記者羅志華／台北報導

多次在活動找阿妹等國際巨星造勢、十分風光的富南斯集團，對外打著「靠AI幫人類賺錢」的願景，以每月16%超高獲利，吸引近2000名客戶投資，總吸金達3000億。檢方11月7日約談19名被告，漏夜偵訊後聲押10人；北院經6個小時多審理，裁定夏于喬父親夏世紘、替白姓負責人傳話的周姓女秘書等10人，收押禁見。

▲▼夏于喬爸爸撞牆。（圖／記者羅志華攝）

▲夏于喬爸爸夏世紘，於11月7日深夜至北檢接受約談時，疑為躲避鏡頭過於著急，一頭撞在牆上，相當狼狽。（圖／記者羅志華攝）

富南斯集團涉嫌自2017年起，雇用講師、業務員對外招攬會員，表面在推銷投資美國股票的套裝課程，實際卻以「未來是靠AI幫人類賺錢的時代」為號召，吸引客戶投資，其中一名超級業務，更創下吸金3億的驚人「業績」，直到富南斯改變規則，指定投資人必須將錢匯入專門帳戶，換成「FOIN」虛擬貨幣，且之後的利息、分紅都只能領「FOIN」，才讓多名投資人驚覺受騙。

▲▼富南斯吸金案，夏于喬父親收押上車。（圖／記者羅志華攝）

▲富南斯吸金案，夏于喬父親收押上車。（圖／記者羅志華攝）

檢警調組成專案小組，於11月7日兵分26路，搜索富南斯公司，卻發現新加坡籍白姓負責人，早已溜之大吉，檢方漏夜約談19名被告，並向北院聲押10人，其中包含藝人夏于喬父親夏世紘，及替白姓負責人傳話的周姓女秘書。北院經6小時多審理，裁定10人收押禁見。

▲▼演員夏于喬出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲對於爸爸上次賣凶宅遭判刑後，這次又捲入吸金案，夏于喬相當無奈。（圖，資料照／記者張一中攝）

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