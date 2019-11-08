髮蠟哥闖紅燈被開單辱警突心臟病發　開直播號召網友抗議無人到場

記者陳崑福／屏東報導

直播網紅「髮蠟哥」昨天凌晨駕車行經屏東市中山路與光復路口時，因闖紅燈被警方發現，攔下欲開罰單，涉嫌辱罵警察，被警方依妨害公務罪嫌送辦，偵訊時，他一度以心臟不適要求送醫治療，警方連絡救護車送醫，醫師認無大礙，警方帶回偵辦後移送屏東地檢署偵辦，檢察官開庭後無保請回。

▲直播網紅「髮蠟哥」闖紅燈被屏東警分局攔下開紅單，又辱罵執勤員警被送，揚言到屏東縣警局絕食抗議，勸阻離去 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲「髮蠟哥」出現在屏東縣警局前。

他認為遭警方冤枉，昨天開網路直播要求網友傍晚聲援，一起到屏東縣警局抗議，並揚言絕食爭取自己權益，引來關注，警方派員到場了解，未發現有網友聲援，經勸告後離去。

警方表示，本名何將財的髮蠟哥是7日凌晨0時許，駕車行經屏東市中山路與光復路口時，被駕駛巡邏警車執勤的員警發現他闖紅燈，攔下盤查，髮蠟哥辯稱未注意到有闖紅燈行為，要求警方當場提供蒐證證據，並對執勤員警辱罵三個字的粗話，警方除開單告發外，依涉嫌妨害公務罪嫌帶回派出所偵訊。

偵訊過程，髮臘哥以心臟不舒服為由，要求就醫，警方連絡119救護車將他送醫檢查，醫師檢查認為身體沒有大礙，警方帶回繼續偵訊後依妨害公務罪嫌送辦，檢方訊後無保請回，他認警方執法有疏失，號召網友聲援到縣警局絕食抗議。

警方勸他，如果認為自己本身未有闖紅燈行為或身體不適未注意號誌，可以檢具相關證據提出申訴；且認為沒有妨害公務情事，也可以向檢察官說明，檢察官會查有真相，不必採取如此激烈手段，經過半小時溝通，他開車離去。