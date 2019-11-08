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與布拉格簽姊妹市「台北台灣」惹議　柯文哲：這樣一鬧就完了

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▲▼捷克布拉格市長賀吉普Zdenek Hrib訪團拜會台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲捷克布拉格市長賀吉普Zdenek Hrib今年3月率團拜會台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府預計將與捷克首都布拉格締結姊妹市，但協議文件使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，8日在議會民政委員會引發議員爭論，最終決議暫擱擇期再議。對此，柯文哲下午總質詢時無奈表示，好不容易台灣被全世界封殺還有城市願意締結姊妹市，「這樣一鬧下去，對岸就出全力阻擋」。

捷克首都布拉格過去與北京為姐妹市，但因北京拒刪合作交流條約裡的「一中條款」，雙方因而解除姐妹市關係，後布拉格轉向與台北市簽署姊妹市合約。但因協議文件中使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，通篇未見「中華民國」，引來議員質疑，最終委員會召集人、議員應曉薇決議，提案暫擱，請市府把過去所有締結姊妹市議約名稱統整出來再進行報告。

▲▼柯文哲市政總質詢 台北市府發言人周台竹 與捷克布拉格市締結姊妹市問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲、市府發言人周台竹。（圖／記者屠惠剛攝）

下午總質詢時，國民黨議員陳永德問及此事，柯文哲答詢時說，台灣好不容易，被全世界封殺還有一個城市願意締結姊妹市，特別還是首都，「我本來態度是低調，現在鬧這麼大，有時候會見光死」，這樣一鬧下去，對岸就出全力阻擋。

柯文哲說，布拉格市長過去是醫生，以前也在台灣當過實習醫生，因為今年來參加台北智慧城市，很多的關係，「國際外交，不可以拿到檯面上處理，這樣一處裡就完蛋，沒有掉了」。

而一旁的市府發言人周台竹則補充，主要是這次有關姊妹市的內容的英文約本，內容是布拉格市那邊沒問題，台北的名稱是「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，捷克那邊是「THE CITY OF PRAGUE, CZECH REPUBLIC」，使用「TAIWAN」一詞是對方、布拉格一方建議的，因為市長對台灣非常友好。

如今簽約一事卡關議會暫擱，為後續發展再添變數。陳永德說，民政委員會是一關，大會是一關，如果這是必經的手續，那這條路還有很長遠的路要走。柯文哲無奈表示，有的事情不要拿到檯面上來可以做，現在這樣就完蛋了，「布拉格是跟捷克政府意見不一樣，布拉格市議會已經通過，這邊市議會沒通過就卡住了」。
 

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