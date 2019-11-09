郭宋配？柯文哲：郭台銘要選他自己當時就選了

▲柯文哲、郭台銘出席李縉穎舉辦「前縉辦公室」開幕茶會並陪同掃街。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選18日開始受理登記，有意參選總統的各陣營最後整裝，確定最後登記正副元首參選人搭檔。親民黨主席宋楚瑜再參選總統態勢明朗，但傳出親民黨仍在醞釀「郭宋配」。台北市長柯文哲9日同台郭台銘幫李縉穎站台，會後受訪時，直言沒聽過「郭宋配」，郭要選他自己當時就選了，怎麼還去弄親民黨的？不需要，他要選的話就直接選了。

對於外傳郭宋配，柯文哲受訪時直言，「我沒聽過，每天傳聞太多，等發生再講吧」，郭要選他自己當時就選了，怎麼還去弄親民黨的？不需要，他要選的話就直接選了。

媒體追問，是不是仍對2020抱持希望？柯文哲不願多談，「這個就…，反正擺著吧」，遇到再講，這社會傳聞太多，有時候真的是兜圈著，有發生再來處理吧。至於稱「擺著」，是想爭取時力的總統門票？柯笑說，「你想像很豐富」。

另外，郭台銘在致詞時提到「柯節流、郭開源」，讓外界好奇郭柯配是不是也有可能？柯文哲表示，「唉唷，先把今天的事情做好，問到已經開始兜圈子，我們就下去做事吧」；柯說，其實政治只要按部就班，台灣的企業大部分還是賺錢，為什麼政府看起一副很無能的樣子？這才是我們要檢討的。

