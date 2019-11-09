郭柯立委合作「講好了」　蔡壁如自爆被推薦進入不分區

▲蔡壁如出席李縉穎舉辦「前縉辦公室」開幕茶會。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲9日與鴻海創辦人郭台銘合體，幫子弟兵李縉穎站台，再次掀起郭柯合的討論。被問到郭家軍有多少人被列入民眾黨不分區？民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如表示，「郭董好像跟市長講好了」；接著蔡更自爆，自己也被市長推薦進不分區裡，所以不便發表意見。

柯文哲、郭台銘9日來到土城幫參選三峽土城區域立委的李縉穎站台，郭柯再度同台合體，也掀起外界對於郭柯合的好奇；由於立委登記截止日接近，傳出民眾黨不分區立委名單中，郭台銘推薦了不少郭家軍。

對此，蔡壁如受訪表示，郭家軍的不分區，「郭董好像跟市長講好了」，但因為自己被市長推薦進去（不分區立委名單），所以不在提名委員會裡面，不好意思去發表意見，「但是郭家軍這邊有推薦給市長，他們有說」。

至於外傳找國民黨立委進不分區？蔡壁如則說，看到新聞也嚇到，「市長也問我是誰跟他們接觸，我說沒有」；蔡說，地方上面有時候會碰到某些不同黨籍的人過來聊天，外界就會揣測，「我覺得沒有進到提名委員會討論，只是傳聞吧，還是我們內部講，我不知道，至少我是沒有接觸」。

另外，關於時代力量在掀跳船潮，蔡壁如說，時代力量本來就是一個比較年輕的政黨，其實這群年輕人也是懷抱很多熱情，有時候熱忱跟理想跟希望跟現實會有些差距。他們在2015年成軍後，這幾年都會聽到他們內部有一些不同的聲音，如果沒有一個很強的母雞出來整合，比較容易出現歧見，這部分台灣民眾黨剛成立，也是一個很好的借鏡。

而昨傳出民眾黨內對於觀傳局長劉奕霆、市府副發言人黃瀞瑩邀基進黨提名立委陳柏惟上電台一事，感到不滿，蔡壁如說，每個人都會表達自己的想法，主要台北電台還是宣傳台北市的市政，他們在過程中邀請什麼人可以再討論，「但是主要還是在講台北的市政，如果要教大家講台語，我想內容是沒問題」。

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