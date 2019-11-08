諷對手收取便當、滷蛋費做長照　蔡英文：我用400億元做長照

▲蔡英文授旗給婦女後援會會長。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨總統參選人蔡英文8日下午出席台中市「百工百業暨婦女後援總會會長授證大會」時表示，今年台商回台加上外商投資總額近2兆元，被國際媒體喻為亞洲四小龍第一，而政府有賺錢有稅收，就該照顧人民，她諷刺的說，競爭對手說要向人民收取一個便當、一顆滷蛋的錢來做長照，她的政府不但不用，而且將編列400億，全力照顧老人家。

▲▼蔡英文表示，再給她4年，台灣經濟一定會更好。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文下午3點抵達台中競選總部，為競選連任百工百業暨婦女後援總會會長授證，包括總統府秘書長陳菊、立委何欣純、黃國書、張廖萬堅和洪慈庸等人出席，現場吸引上千人參加，凍蒜聲不斷。

陳菊表示，台灣人都說女人半邊天，但聲音只有一點點，如今台灣換女人當總統，這就是台灣民主自由的可貴，雖然民調上顯示小英穩定領先，但如果投票率低，民調再高也沒用，她呼籲大家當天一定要衝高投票率，不要把好不容易建立起來的自由民主葬送掉。

蔡英文隨後進場時受到現場民眾熱烈歡迎，高喊「總統好」、「小英當選」，她說，執政3年半以來，對台灣來講，是挑戰性很高的3年半，雖然克服很多困難，但也是機會最多的時候，台灣已打好基礎工程，盡管國際上有很多不穩定困素，但根據國際媒體報導，台灣的經濟發展，在第1季、第2季和第3季，都是四小龍第1名，因此再給她4年，台灣經濟一定會更好。

▲蔡英文出席百工百業和婦女後援會成立大會，吸引上千人到場。（圖／記者鄧木卿攝）

她舉例，一旦經濟部完成最近的審查，台商回台投資就達到7千億元，美國的半導體廠美光公司也加碼增加260億元，而台積電也要增加近1兆元的投資，為什麼愈來愈多廠商都要在台灣投資？因為，台灣是個自由開放的社會，有創意，所以人才多。

蔡說，政府有了稅收，就該加碼照顧人民，政府從8月1日起，國家補助年輕爸爸媽媽的小朋友上幼稚園，上公立的2千5百元，私立的也只要4千5百元，很多人都抱怨名額太少，抽籤都抽不到，如果再給她4年，全台公立幼兒園會增加到3千班。

至於老人家的照顧，蔡英文說，對手說要向人民收取一個便當、一顆滷蛋的錢來做長照，她不用收，而且明年就編列4百億預算照顧老人家，台灣從健保、長照2.0、0到6歲的小朋友的照顧，串連起來，台灣將會是亞洲數一數二社會安全網最完整的國家。

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